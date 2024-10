Ai Ogura (2.) ist dem WM-Titel einen Schritt näher

Moto2-WM-Leader Ai Ogura lieferte sich im Grand Prix von Indonesien einen harten Kampf mit Alonso Lopez. Am Ende konnte sich der Japaner durchsetzen und mit dem zweiten Platz die WM-Führung ausbauen.

Ai Ogura (Boscoscuro) startete beim Rennen auf dem Mandalika International Street Circuit von der dritten Position – neben Aron Canet und Jake Dixon (beide Kalex). Der Japaner preschte mit einem perfekten Start nach vorne und übernahm die Führung. Canet und Alonso Lopez (Boscoscuro), der von Startplatz 6 nach vorne schoss, konnten sich aber noch in der ersten Runde vor Ogura setzen.

Canet war danach in einer eigenen Welt und baute seine Führung Schritt für Schritt aus. Dahinter lieferte sich Ogura mit Lopez einen harten Kampf um Platz 2. In der Schlussphase konnte sich der WM-Leader absetzen und eine Lücke zum Spanier herausfahren. Im Ziel hatte Ogura knapp 1,4 Sekunden Vorsprung auf Lopez. Auf Canet fehlten ihm über sechs Sekunden.

«Das Rennen war sehr hart. Als mich Alonso überholte, hatte ich Mühe mich wieder an ihm vorbeizukämpfen – er hat sehr hart gebremst», meinte Ogura nach dem Rennen. «Nachdem ich ihn dann überholte, konnte ich eine Lücke herausfahren und diese bis zum Ende verwalten. Aron konnte ich nicht folgen. Die zweite Rennhälfte war gut, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns.»

Durch den Ausfall von Teamkollege und Titelkonkurrent Sergio Garcia konnte Ogura seine WM-Führung ausbauen – er hat bereits 42 Punkte Vorsprung auf den Spanier. Canet, der mit seinem Sieg in Mandalika in der Gesamtwertung auf Platz 3 vorrückte, liegt 52 Zähler zurück.

Am kommenden Wochenende findet in Japan das Heimrennen für Ogura statt. Mit welchen Gedanken wird er in Motegi an den Start gehen? «Es wird ein spezielles Rennen für mich, andererseits ist es aber auch nur ein normales Saisonrennen. Ich kämpfe um den Titel und will einfach ein gutes Ergebnis erzielen», so der 23-Jährige.

Ergebnisse Moto2 Mandalika, Rennen (29. September):

1. Arón Canet (E), Kalex, 22 Runden in 34:41,557 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +6,218 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +7,613

4. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +7,797

5. Darryn Binder (ZA), Kalex, +8,097

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,823

7. Tony Arbolino (I), Kalex, +10,394

8. Manuel González (E), Kalex, +11,000

9. Deniz Öncü (TR), Kalex, +14,436

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +16,895

11. Barry Baltus (BEL), Kalex, +17,078

12. Celestino Vietti (I), Kalex, +18,019

13. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +18,201

14. Albert Arenas (E), Kalex, +18,616

15. Filip Salac (CZ), Kalex, +27,442

DISQ: Izan Guevara (E), Kalex, +10,015

Moto2-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Ogura 208 Punkte. 2. Garcia 166. 3. Canet 156. 4. Lopez 156. 5. Roberts 153. 6. Aldeguer 146. 7. Vietti 130. 8. Dixon 130. 9. Gonzalez 128. 10. Arbolino 122. 11. Ramirez 79. 12. Chantra 78. 13. Arenas 65. 14. Alcoba 61. 15. Binder 49. 16. Agius 47. 17. Salac 41. 18. Öncü 34. 19. Baltus 31. 20. Moreira 28. 21. Guevara 28. Vd Goorbergh 20. 23. Foggia 18. 24. Bendsneyder 7. 25. Navarro 6. 26. Sasaki 4. 27. Masia 4. 28. Aji 3. 29. Ferrari 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 317 Punkte. 2. Boscoscuro 308. 3. Forward 6.