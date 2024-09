Moto2: Aron Canet siegt, Ai Ogura baut WM-Führung aus

Nach einer engen ersten Runde hat sich Aron Canet im Moto2-Rennen in Mandalika dominant abgesetzt. WM-Leader Ai Ogura wird Zweiter und baut seine Führung aus. Der Kampf um Platz 3 war bis zum Ende eng.

Ein erst enger und dann komplett dominanter Sieg von Aron Canet – und ein großer WM-Schritt für Ai Ogura!

Der Fantic-Pilot startete ins Rennen in Mandalika von Pole. Der Spanier, vor dem Rennen WM-Sechster, war schon das gesamte Wochenende in Top-Form, vergoldete die Pole und siegte dominant – auch wenn es in der ersten Runde einmal eng wurde. Mit ihm das Podium komplettierten Ai Ogura und Alonso Lopez. Der Reihe nach.

WM-Leader Ogura startete als Dritter in der ersten Startreihe und neben Jake Dixon. Das hielt den Japaner aber nicht davon ab, direkt nach dem Start die Führung zu übernehmen, ehe Canet und Lopez sich dann aber wieder vor ihn setzten. Richtig enges Racing in der Anfangsphase des Rennens über 22 Runden.

Aber auch mehrere Crashs: Jauma Masia flog direkt in der ersten Kurve ab. Senna Agius verunfallte in Kurve 10. Chantra fiel nach einer Berührung mit Aldeguer zurück. Der Spanier touchierte den Fuß des thailändischen Piloten. Das dürfte wehgetan haben.

In der dritten Runde dann auch ein Unfall in der Spitzengruppe: Jake Dixon erwischte es, ebenfalls in Kurve 10. Der Brite konnte weitermachen, fiel aber entsprechend ans Ende des Feldes zurück.

Vorne baute Canet seine Führung aus, hinter ihm kämpften Alonso Lopez und Ogura um Platz 2, dahinter Aldeguer, der in Runde 8 den Anschluss an die Top-Gruppe verlor, weil er die Ideallinie verlassen musste. Neuer Vierter war Manuel Gonzalez.

In Runde 11 dann enges Racing zwischen Lopez und Ogura um Platz 2. Darryn Binder hatte sich in der Zwischenzeit als Fünfter in die Spitzengruppe hochgearbeitet.

In Runde 14 hatte Canet seinen Vorsprung bereits auf über sechs Sekunden ausgebaut, die Top 2 bis 5 waren aber nur insgesamt eine halbe Sekunde auseinander.

Dann in Runde 16 der Schock: Der WM-Zweite Sergio Garcia crashte an Platz 10 liegend raus. Das könnte es mit seinen WM-Hoffnungen gewesen sein. Es war sein drittes DNF in der entscheidenden WM-Phase.

An der Spitze konnte sich Ogura in der Schlussphase ein Stück von Lopez absetzten, brachte eine halbe Sekunde zwischen sich und den Spanier. Gonzalez klebte weiter hinter Lopez, kam aber einfach nicht am Spätbremser vorbei.

Vier Runden vor Renn-Ende sah es aus, als wären die Plätze 1 (Canet) und 2 (Ogura) recht klar vergeben. Zwischen Ogura und Lopez lagen zu diesem Zeitpunkt 1,3 Sekunden. Der Kampf um Platz 3 jedoch noch eng mit den drei Anwärtern Lopez, Gonzalez und Binder, die sich enges Racing lieferten.

Fermin Aldeguer hatte sich eine Runde vor Ende des Rennens an die Gruppe herangearbeitet, überholte Binder – und dann in der letzten Runde auch Gonzalez. Alonso Lopez konnte sich aber behaupten und sicherte sich den Podiumsplatz neben Canet und Ogura.

Beim Mandalika-Wochenende nicht dabei war das Italtrans Racing Team: Diogo Moreira musste sich den Blinddarm entfernen lassen, Dennis Foggia hat einen Abszess am Weisheitszahn. Cardelus war schon auf dem Weg in die Startaufstellung gestürzt.

Durch das Aus von Garcia ist Ogura stramm auf WM-Kurs. Ogura: «Es war ein schwieriger Fight. Aron war zu weit weg, also habe ich mich auf Platz 2 konzentriert.»

Ergebnisse Moto2 Mandalika, Rennen (29. September):

1. Arón Canet (E), Kalex, 22 Runden in 34:41,557 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +6,218 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +7,613

4. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +7,797

5. Darryn Binder (ZA), Kalex, +8,097

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,823

7. Izan Guevara (E), Kalex, +10,015

8. Tony Arbolino (I), Kalex, +10,394

9. Manuel González (E), Kalex, +11,000

10. Deniz Öncü (TR), Kalex, +14,436