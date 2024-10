Aron Canet (1.): «Das hätte ich nicht erwartet»

Aron Canet (Fantic) fuhr in Mandalika ein überlegenes Moto2-Rennen. Dass er im Ziel über sechs Sekunden Vorsprung hatte, überraschte ihn selbst. In Motegi möchte der Spanier ein weiteres Podium holen.

Fantic-Pilot Aron Canet war im Moto2-Rennen in Mandalika eine Klasse für sich. Er ging von der Pole-Position ins Rennen, wurde beim Start zunächst von WM-Leader Ai Ogura (Boscoscuro) ¬überrumpelt, holte sich aber die Führung noch in der ersten Runde zurück. Danach fuhr er allen davon, niemand konnte seine Pace mitgehen – im Ziel hatte Canet über sechs Sekunden Vorsprung auf Ogura.

Mit dem Sieg machte sich Canet, der am 30. September 25 Jahre alt wurde, selbst ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Zudem war für ihn der Triumph in Indonesien eine Genugtuung – vor einer Woche in Misano riss ihm Celestino Vietti (Kalex) den Sieg bei einem Fotofinish noch aus den Händen.

«Es ist eine Ehre, schon wieder hier zu sein. Es ist das erste Mal in meiner Profi-Karriere, dass ich drei Podestplätze in Folge erzielt habe», freute er sich, dass er wieder an der Pressekonferenz der Top-3 teilnehmen durfte. «Wir haben nach der Sommerpause einen super Job gemacht. Wir sind stark und schnell – Rennen für Rennen. Ich erwartete, dass ich die Pace habe zu gewinnen, aber nicht, dass ich im Ziel einen Vorsprung von sechs Sekunden auf den Zweitplatzierten habe. Jetzt blicken wir voraus auf Japan – dort möchte ich auch ein Podium holen, da ich das in Motegi noch nicht erreicht habe.»

Weshalb lief es in Mandalika so gut? «Ich mag mittelschnelle Kurven – diese gibt es auf dieser Strecke sehr viele. Ich liebe es und fühle mich sehr wohl hier. Ich möchte mich bei den indonesischen Fans für die Unterstützung bedanken, ich mag dieses Land und versuche weitere Rennen hier zu gewinnen», meinte Canet.

In der Gesamtwertung liegt Canet nach dem Indonesien-GP mit 156 Punkten auf Rang 3 – er hat 52 Punkte Rückstand auf Leader Ogura. «Wir sind jetzt der Spitze der Weltmeisterschaft ein Stück nähergekommen, aber wir müssen weiterarbeiten und in den nächsten Rennen viele Punkte holen», blickte er voraus.

Ergebnisse Moto2 Mandalika, Rennen (29. September):

1. Arón Canet (E), Kalex, 22 Runden in 34:41,557 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +6,218 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +7,613

4. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +7,797

5. Darryn Binder (ZA), Kalex, +8,097

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,823

7. Tony Arbolino (I), Kalex, +10,394

8. Manuel González (E), Kalex, +11,000

9. Deniz Öncü (TR), Kalex, +14,436

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +16,895

11. Barry Baltus (BEL), Kalex, +17,078

12. Celestino Vietti (I), Kalex, +18,019

13. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +18,201

14. Albert Arenas (E), Kalex, +18,616

15. Filip Salac (CZ), Kalex, +27,442

DISQ: Izan Guevara (E), Kalex, +10,015

Moto2-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Ogura 208 Punkte. 2. Garcia 166. 3. Canet 156. 4. Lopez 156. 5. Roberts 153. 6. Aldeguer 146. 7. Vietti 130. 8. Dixon 130. 9. Gonzalez 128. 10. Arbolino 122. 11. Ramirez 79. 12. Chantra 78. 13. Arenas 65. 14. Alcoba 61. 15. Binder 49. 16. Agius 47. 17. Salac 41. 18. Öncü 34. 19. Baltus 31. 20. Moreira 28. 21. Guevara 28. Vd Goorbergh 20. 23. Foggia 18. 24. Bendsneyder 7. 25. Navarro 6. 26. Sasaki 4. 27. Masia 4. 28. Aji 3. 29. Ferrari 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 317 Punkte. 2. Boscoscuro 308. 3. Forward 6.