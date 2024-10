Moto2: Moreira und Foggia in Japan wieder am Start

In Indonesien hatte das Italtrans-Team einen doppelten Ausfall zu verzeichnen. Diogo Moreira wurde der Blinddarm entfernt, Dennis Foggia hatte einen Abszess am Weisheitszahn. Für Japan sind beide Fahrer wieder fit.

Am 1. Oktober gab das Team Italtrans Racing bekannt, dass Diogo Moreira und Dennis Foggia in Japan wieder am Start sein werden. Beide Fahrer mussten den Grand Prix von Indonesien krankheitsbedingt auslassen.

Moto2-Rookie Moreira hatte am zweiten Misano-Wochenende mit starken Bauchschmerzen zu kämpfen. Im Krankenhaus in Rimini wurde bei dem Brasilianer eine Blinddarmentzündung diagnostiziert. Anfang letzter Woche wurde ihm in der Universitätsklinik in Barcelona der Blinddarm entfernt. Nachdem Moreira bereits beim Grand Prix der Emilia-Romagna nicht an den Start gehen konnte, kam für ihn auch der Indonesien-GP zu früh.

Foggia hatte mit einer durch einen Weisheitszahn verursachten Infektion zu kämpfen. Der Zahn musste gezogen werden, den langen Flug nach Indonesien konnte er nicht antreten.

In der WM-Tabelle liegen die beiden Italtrans-Piloten auf den Rängen 20 (Moreira) und 23 (Foggia).