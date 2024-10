Alonso Lopez (3.): «Ich mag diese Strecke nicht»

Moto2-Ass Alonso Lopez (SpeedUp) zeigte in Mandalika ein starkes Rennen und lieferte sich mit einigen Fahrern spektakuläre Zweikämpfe. Am Ende reichte es für Rang 3 hinter dem überlegenen Aron Canet und Ai Ogura.

Alonso Lopez (SpeedUp) hatte im Grand Prix von Indonesien einen perfekten Start – von Position 6 konnte er sich in der ersten Runde auf Platz 2 vorkämpfen. Danach fuhr ihm Aron Canet davon – Lopez hatte keine Chance dem Fantic-Piloten zu folgen und um den Sieg zu kämpfen. Stattdessen lieferte er sich mit Ai Ogura (MT Helmets - MSI) einen harten Kampf um Platz 2. In der Schlussphase des Rennens musste der Spanier auch den japanischen WM-Leader ziehen lassen. In weiterer Folge bekam es Lopez mit Manuel Gonzalez (Gresini), Darryn Binder (Intact GP) und seinem Teamkollegen Fermin Aldeguer zu tun. Er konnte sich durchsetzen und den dritten Platz über die Ziellinie retten.

«Für mich ist es eine schwierige Strecke, ich mag sie eigentlich nicht. Im Rennen habe ich im ersten Sektor in jeder Runde zwei, drei Zehntel auf Aron verloren. Ich wusste schon vor dem Rennen, dass es für mich schwierig sein würde, um das Podium zu kämpfen – ich erwartete maximal einen fünften oder sechsten Platz», betonte Lopez. «Aber ich hatte einen unglaublichen Start und konnte Ai Ogura in der ersten Runde überholen. Ich versuchte dann Aron zu folgen, aber das war für mich unmöglich. Ich hatte einige großartige Kämpfe, vor allem mit Ai – auch er bremst sehr hart. Es ist für uns beide sehr schwer zu überholen, weil wir auf der Bremse die Stärksten sind – wir hatten in dieser Saison schon einige enge Kämpfe.»

Mit Rang 3 in Indonesien holte Lopez sein fünftes Podium in der laufenden Saison. In der Gesamtwertung liegt der 22-Jährige mit 156 Punkten auf dem vierten Platz. «Wir haben das ganze Wochenende wirklich gut gearbeitet, das Rennen war extrem anstrengend – auch wegen der großen Hitze. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und verdanke es vor allem meinem Team. Dieses Podium ist mehr ihr Verdienst als meiner», freute sich Lopez.

Ergebnisse Moto2 Mandalika, Rennen (29. September):

1. Arón Canet (E), Kalex, 22 Runden in 34:41,557 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +6,218 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +7,613

4. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +7,797

5. Darryn Binder (ZA), Kalex, +8,097

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,823

7. Tony Arbolino (I), Kalex, +10,394

8. Manuel González (E), Kalex, +11,000

9. Deniz Öncü (TR), Kalex, +14,436

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +16,895

11. Barry Baltus (BEL), Kalex, +17,078

12. Celestino Vietti (I), Kalex, +18,019

13. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +18,201

14. Albert Arenas (E), Kalex, +18,616

15. Filip Salac (CZ), Kalex, +27,442

DISQ: Izan Guevara (E), Kalex, +10,015

Moto2-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Ogura 208 Punkte. 2. Garcia 166. 3. Canet 156. 4. Lopez 156. 5. Roberts 153. 6. Aldeguer 146. 7. Vietti 130. 8. Dixon 130. 9. Gonzalez 128. 10. Arbolino 122. 11. Ramirez 79. 12. Chantra 78. 13. Arenas 65. 14. Alcoba 61. 15. Binder 49. 16. Agius 47. 17. Salac 41. 18. Öncü 34. 19. Baltus 31. 20. Moreira 28. 21. Guevara 28. Vd Goorbergh 20. 23. Foggia 18. 24. Bendsneyder 7. 25. Navarro 6. 26. Sasaki 4. 27. Masia 4. 28. Aji 3. 29. Ferrari 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 317 Punkte. 2. Boscoscuro 308. 3. Forward 6.