Katar, Zeittraining: Intact-Pilot Gonzalez 1.

Im Zeittraining der Moto2-Klasse in Katar sorgte Manuel Gonzalez (Intact GP) für die Bestzeit. Auf Platz 2 und 3 folgten Aron Canet (Fantic) und Rookie Daniel Holgado (Aspar). David Alonso auf Rang 9.

Auf die 40 Minuten freies Training folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Im FP1 am Freitagnachmittag auf dem Lusail International Circuit war Intact-Pilot Manuel Gonzalez mit 1:57,689 min der Schnellste. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Aron Canet (Fantic) und Deniz Öncü (KTM Ajo). WM-Leader Jake Dixon (Marc VDS) war an der vierten Stelle zu finden.

Am Freitagabend betrug die Lufttemperatur angenehme 27 Grad Celsius – es war dunkel geworden in Katar, das Flutlicht übernahm die Beleuchtungsarbeit auf der Strecke.

Die Moto2-Piloten gingen pünktlich um 18.05 Uhr Ortszeit auf die Strecke. KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü setzte sich mit 1:58,280 min an die Spitze. Unmittelbar danach fuhr Albert Arenas mit 1:57,902 min die schnellste Zeit.

Auch Fantic-Pilot Aron Canet startete gut in die Session. Nach acht Minuten fuhr er mit 1:57,676 min eine neue Bestzeit.

Die Top-3 nach zehn Minuten: Albert Arenas (1:57,400), Canet und Mario Aji. Manuel Gonzalez und Jake Dixon lagen zu diesem Zeitpunkt auf den Rängen 5 und 6. Vom Moto2-Streckenrekord, den Aron Canet mit 1:56,788 min im letzten Jahr aufstellte, waren die Fahrer zu diesem Zeitpunkt über sechs Zehntelsekunden weit entfernt.

Zur Hälfte der Session lag immer noch Arenas voran. Jake Dixon hatte sich auf Position 2 nach vorne gekämpft. Dritter war Canet, Vierter Öncü.

18 Minuten vor dem Ende fuhr Intact-Pilot Gonzalez die zweitschnellste Zeit.

Wie so oft im Zeittraining, waren die letzten zehn Minuten die Spannendsten. Mit neuen Reifen blies die Moto2-Meute zum finalen Angriff. Zonta van den Goorbergh setzte sich zunächst mit 1:57,366 min an die Spitze. Rookie Daniel Holgado fuhr eine Runde später mit 1:57,136 min eine neue Bestzeit. Dahinter fuhr Öncü um nur 0,013 sec langsamer auf Rang 2.

In den letzten fünf Minuten herrschte reger Betrieb auf der Strecke. Ayumu Sasaki sorgte mit einem Sturz in Kurve 4 für gelbe Flaggen – vorangegangen war eine Berührung mit Alonso Lopez. Unmittelbar danach hatte WM-Leader Dixon einen Crash in Kurve 15 – er blieb unverletzt. Canet hatte eine schnelle Runde erzielt, die ihm aber wieder gestrichen wurde.

In den letzten Sekunden der Session sorgte Manuel Gonzalez mit 1:57,073 min für eine neue Bestzeit, Canet setzte sich noch auf Platz 2. Dritter wurde sensationell Rookie Holgado vom Aspar-Team. Teamkollege David Alonso schaffte mit Rang 9 ebenfalls den direkten Einzug ins Q2.

Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Manuel Gonzalez, Aron Canet, Daniel Holgado, Deniz Öncü, Albert Arenas, Zonta van den Goorbergh, Barry Baltus, Marcos Ramirez, David Alonso, Jake Dixon, Alonso Lopez, Adrian Huertas, Mario Aji und Darryn Binder.

Verlierer des Zeittrainings waren auch die beiden Pramac-Yamaha-Piloten Tony Arbolino und Izan Guevara – beide schafften den direkten Einzug ins Q2 nicht.

Ergebnisse Moto2 Losail, Zeittraining (11. April):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:57,073 min

2. Aron Canet (E), Kalex, +0,022 sec

3. Dani Holgado (E), Kalex, +0,063

4. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,076

5. Albert Arenas (E), Kalex, +0,133

6. Zonta van der Goorbergh, (NL), Kalex, +0,241

7. Barry Baltus (B), Kalex, +0,279

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,431

9. David Alonso (COL), Kalex, +0,434

10. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,442

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,582

12. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,616

13. Mario Aji (RI), Kalex, +0,618

14. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,694