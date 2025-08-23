Ungarn-GP, Q2: Moreira feiert Pole in Balaton Park

Das erste Q2 der Moto2 in Ungarn bot einen spannenden Mehrkampf. Italtrans-Pilot Diogo Moreira setzte sich knapp gegen van der Goorbergh und WM-Leader Gonzalez durch; die ersten vier Piloten innerhalb 0,083 sec.

Erst spät hatte sich Fantic-Ass Aron den Einzug ins Q2 gesichert. Gemeinsam mit Teamkollege Barry Baltus hatte der WM-Zweite den Weg über das Q1 fahren müssen. Zonta van der Goorbergh war der schnellste Akteur im ersten Qualifying – das letzte Ticket hatte sich Brünn-Sieger Joe Roberts geholt.

Nicht unter den besten 18 Piloten: Sergio Garcia, der am Balaton bei Intact GP den angeschlagenen Youngster Senna Agius vertritt. Überraschend weit hinten auch Celestino Vietti. Der Hoffnungsträger der Boscoscuro-Mannschaft muss das Debüt beim Balaton-GP von Startplatz 23 angehen.

In der schnellsten Moto2-Viertelstunde tauchten nach den Ergebnissen der bisherigen Sitzungen die Namen Gonzalez und Moreira auf. Wie schon so oft war es dann auch der WM-Spitzenreiter, der die erste Bestzeit aufstellte.

Dahinter Baltus, Moreira und die Rookies Ortola und Veijer. Im zweiten Anlauf meldete sich dann auch Aron Canet zum Dienst. Die Nummer 44 schob sich an Moreira vorbei auf Platz 4.

Auch an der Spitze gab es Unruhe. Italtrans-Frontmann Diogo Moreira spurte mit einem Vorsprung von 0,202 sec am Intact-Pilot vorbei und Filip Salac.

Fünf Minuten vor Ende des Q2 machte sich Gonzalez zur Revanchrunde auf, verpasste die Pole aber um 0,082 sec.

Für ein überraschendes Finale sorgte Red-Bull-KTM-Ajo-Rookie Collin Veijer. Der ehemalige Moto3-Pilot von Intact GP sprang auf Position 3 und damit in Reihe 1, wurde dann aber noch von Landsmann van der Goorbergh verdrängt, der sich zwischen Moreira und Gonzalez in Startreihe 1 presste.

Spät, aber nachdrücklich konnte sich auch noch Jake Dixon mit Platz 4 in Szene setzen. Die Top 6 des Q2: Moreira fuhr zu seiner vierten Pole-Position vor van der Goorbergh, Gonzalez, Dixon, Veijer und Canet. Bemerkenswert die Zeitabstände: Die ersten vier Piloten des Q2 waren nur durch 0,083 sec. getrennt.

Ergebnisse Moto2 Balaton Park, Qualifying (23. August):

1. Diogo Moreira (BRA), Kalex, 1:40,380 min

2. Zonta vd Goorbergh (NL), Kalex, +0,050 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,082

4. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,083

5. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,187

6. Aron Canet (E), Kalex, +0,255

7. Dani Holgado (E), Kalex, +0,275

8. David Alonso (CO), Kalex, +0,357

9. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,452

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,462

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,483

12. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,490

13. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,505

14. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,577

15. Barry Baltus (BEL), Kalex, +0,588

16. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,638

17. Alex Escrig (E), Forward, +0,723

18. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +0,766