Agius nach Spielberg-Crash in Barcelona wieder dabei

Nach seinem Horrorcrash im Moto2-Rennen auf dem Red Bull Ring musste Intact-Pilot Senna Agius den Ungarn-GP auslassen. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya möchte der Australier wieder angreifen.

Senna Agius (Intact GP) hatte beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring großes Glück. In der ersten Runde verlor der Australier in der Schikane die Kontrolle über seine Kalex. Er stürzte und wurde zudem von Alonso Lopez überrollt – glücklicherweise nur im Bereich der unteren Beine und in einem günstigen Winkel.

Der 20-Jährige war nach dem Crash kurzzeitig bewusstlos, worauf er im Medical Center auf der Strecke und anschliessend im Krankenhaus durchgecheckt wurde. Der Silverstone-Sieger trug zwar keine ernsthaften Verletzungen davon, hatte jedoch schwere Prellungen erlitten.

Das deutsche Intact-Team folgte dann dem Rat der Ärzte und ließ Agius eine Woche später beim Ungarn-GP auf dem Balaton Park Circuit nicht antreten. Dort sprang Sergio Garcia ein und fuhr auf den 16. Platz.

Beim kommenden Rennwochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist Agius wieder am Start. Er fühlt sich erholt und fit genug, um den Großen Preis von Katalonien in Angriff zu nehmen – sofern er am Donnerstag die medizinische Freigabe erhält. «Wir sind bereit für Barcelona. Die Genesung verlief gut und ich kann es kaum erwarten, bald wieder dabei zu sein», postete er auf seinem Instagram-Account.

In der Gesamtwertung liegt Senna Agius derzeit mit 93 Punkte auf Rang 9. Teamkollege und WM-Leader Manuel Gonzalez hat nach dem dritten Platz beim Ungarn-GP 25 Punkte Vorsprung auf Aron Canet (Fantic).

WM-Stand nach 14 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 204 Punkte. 2. Aron Canet 179. 3. Moreira 173. 4. Baltus 147. 5. Dixon 132. 6. Vietti 106. 7. Öncü 100. 8. Arenas 96. 9. Agius 93. 10. Ramirez 89. 11. Holgado 87. 12. Roberts 80. 13. Salac 79. 14. Alonso 68. 15. Guevara 62.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 333. 2. Boscoscuro 190. 3. Forward 13.