Holgado (1.): Ungarn-Sieg von Alonso motivierte ihn

In Barcelona holte Rookie Daniel Holgado (Apsar) seinen ersten Moto2-Sieg. Der Kalex-Pilot zeigte schon die gesamte Saison starke Leistungen – nun wurde die harte Arbeit belohnt.

Im Moto2-Rennen in Barcelona schaffte Daniel Holgado (Aspar) einen Start-Ziel-Sieg. Es war für den Moto3-Vizeweltmeister der erste Triumph in der mittleren Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschafft.

Das Wochenende bei seinem Heim-GP fing gut an, als er am Samstag im Qualifying seine erste Pole-Position erzielte. Im Rennen am Sonntag kam Holgado vom Start gut weg, nach der ersten Runde hatte er bereits einen Vorsprung von mehr als einer halben Sekunde herausgefahren. Der Spanier konnte dann seine Führung bis zum Ende behaupten – er überquerte die Ziellinie mit 2,5 sec Vorsprung auf Jake Dixon (Marc VDS).

«Es ist ein großartiger Tag, mein erster Sieg in der Moto2. Wir alle wissen, dass es eine schwierige Kategorie ist, aber wir standen bereits in Österreich auf dem Podium, und dieser Sieg bedeutet mir sehr viel», war der 20-Jährige gerührt. «Ich bin mit meiner Leistung über das gesamte Wochenende sehr zufrieden – ich war in jeder Session schnell. Es ist ein unglaubliches Gefühl, vor meiner Familie und den heimischen Fans zu gewinnen.»

Rookie Holgado kam in der Moto2-WM von Beginn an gut zurecht – die Umstellung auf das 765-ccm-Bike fiel ihm leicht. Bei seinem ersten Grand Prix in Thailand belegte er Rang 8, beim vierten Event in Katar schrammte als Vierter knapp am Podest vorbei. Auf dem Red Bull Ring in Spielberg wurde er Zweiter, in Barcelona hat es nun geklappt mit dem ersten Moto2-Sieg.

«Zu Beginn der Saison hätte ich diese Ergebnisse nicht erwartet, aber durch die Zusammenarbeit mit dem Team haben wir gesehen, dass es möglich ist», betonte der Holgado. «Niemand weiß, wie hart wir nach einem Wochenende daran arbeiten, Details zu finden, die es uns ermöglichen, uns ständig zu verbessern, um so gut wie möglich vorbereitet zur nächsten Rennstrecke zu kommen. Wenn man es dann schafft, kommt der Stolz und die Freude zum Vorschein, die wir auf dem Podium gezeigt haben.»

Für das spanische Aspar-Team war es der zweite Sieg in Folge – nachdem David Alonso den Ungarn-GP für sich entscheiden konnte. War der Sieg des Teamkollegen auf dem Balaton Park Circuit eine extra Motivation für Holgado? «Ja, auf alle Fälle. Ich habe bereits am Montag nach dem Ungarn-GP angefangen, für dieses Wochenende zu arbeiten», schmunzelte er.

In der WM-Tabelle liegt Daniel Holgado nach seinem Sieg in Barcelona mit 112 Punkten auf Platz 7. Die Rookie-of-the-Year-Wertung führt er überlegen vor Alonso an.

Ergebnisse Moto2 Barcelona, Rennen (7. September):

1. Dani Holgado (E), Kalex, 21 Runden in 36:21,444 min

2. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +2,500 sec

3. Daniel Munoz (E), Kalex, +3,119

4. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +4,497

5. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +5,859

6. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +6,823

7. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +8,747

8. David Alonso (CO), Kalex, +8,790

9. Collin Veijer (NL), Kalex, +9,668

10. Barry Baltus (B), Kalex, +10.030

11. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +10,489

12. Joe Roberts (USA), Kalex, +13,371

13. Marcos Ramirez (E), Kalex, +16,369

14. Diogo Moreira (BRA), Kalex, +18,555

15. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +20,587

16. Albert Arenas (E), Kalex, +21,665

17. Adrian Huertas (E), Kalex, +21,724

18. Senna Agius (AUS), Kalex, +22,173

19. Alex Escrig (E), Forward, +22,580

20. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +27,057

21. Darryn Binder (ZA), Kalex, +27,665

22. Unai Orradre (E), Boscoscuro, +35,707

23. Mario Aji (IND), Kalex, +40,174

– Jorge Navarro (E), Forward

– Ayumu Sasaki (J), Kalex

– Filip Salac (CZ), Boscoscuro

– Aron Canet (E), Kalex

– Yuki Kunii (J), Kalex

WM-Stand nach 15 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 217 Punkte. 2. Aron Canet 179. 3. Moreira 175. 4. Baltus 153. 5. Dixon 152. 6. Vietti 116. 7. Holgado 112. 8. Öncü 100. 9. Arenas 96. 10. Agius 93. 11. Ramirez 92. 12. Roberts 84. 13. Salac 79. 14. Alonso 76. 15. Guevara 73.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 358. 2. Boscoscuro 210. 3. Forward 13.