Moto3

Dupasquier: PrüstelGP-Einstand vor 32.000 Zuschauern

Der Schweizer Jason Dupasquier (18) begeisterte beim «Hockey Open Air 2020» im Rudolf-Harbig-Stadion von Dresden mehr als 32.000 Zuschauer mit einem Showrun auf seiner Moto3-KTM von PrüstelGP.

Am Samstag verwandelte sich das sonst fußballbegeisterte Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden in einen wahren Eistempel: Bei kaltnassen Bedingungen verfolgten 32.009 Zuschauer das «Hockey Open Air 2020». Vor einmaliger Kulisse gewannen die Dresdner Eislöwen 5:3 gegen die Lausitzer Füchse und im zweiten Spiel, einem Extraliga-Duell zwischen zwei tschechischen Mannschaften, sicherte sich der HC Sparta Praha einen 3:2 Sieg gegen den HC Verva Litvínov.

Motorrad-Fans kamen beim Rahmenprogramm auf ihre Kosten: Der PrüstelGP-Fahrer Jason Dupasquier brachte Stimmung ins Stadion und begeisterte mit zwei Showruns auf seiner Moto3-KTM. Ein echter Vorgeschmack auf den «HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland», der vom 19. bis 21. Juni 2020 auf dem Sachsenring im MotoGP-Kalender steht.

«Der Showrun vor über 32.000 Zuschauern beim Hocky Open Air in Dresden war natürlich ein super Einstand im PrüstelGP-Team», schwärmte der 18-jährige Schweizer. «Die Kulisse war fantastisch – vielen Dank für diese Chance und Danke auch an die Verantwortlichen beim ADAC, die diesen Showrun einfädelten. Es ist einfach toll, dass auch so viele MotoGP-Fans im Stadion waren. Ich freue mich schon richtig auf unseren Heim-Grand-Prix am Sachsenring», betonte der Neuzugang im deutschen Moto3-Team.