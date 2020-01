Moto3

Northern Talent Cup: Fahrer und Termine bestätigt

Fünf Nachwuchsfahrer aus Deutschland, drei Schweizer und zwei Österreicher treten 2020 im neu geschaffenen Northern Talent Cup auf Einheitsbikes von KTM an. Der Startschuss fällt mit einem Test in Oschersleben.

Beim Sachsenring-GP im vergangenen Juli wurde von Carmelo Ezpeleta, ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk und KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer der neue Northern Talent Cup (NTC) vorgestellt: Ein «Road to MotoGP»-Programm für Nachwuchsfahrer aus Nord- und Zentral-Europa, das die Lücke zwischen den nationalen Meisterschaften und der CEV Repsol-Junioren-WM sowie dem Red Bull Rookies-Cup füllen soll. Die Cup-Fahrer werden auf identischen Motorrädern von KTM antreten, die eine abgespeckte Version der 250-ccm-Einzylinder-Viertakt-Moto3-GP-Maschinen darstellen.

Am 31. Dezember endete die Anmeldefrist, nun steht neben dem Kalender auch das Teilnehmerfeld fest: 24 Nachwuchsfahrer aus elf Ländern treten 2020 an sieben Rennwochenenden an.

Deutschland ist mit fünf Fahrern stark vertreten: Julius Coenen (HJRT Helena und Julius Racing Team) und Julius Cesar Rörig (MCA Racing) gesellen sich zu den bereits im Vorfeld bestätigten Teilnehmern – das PrüstelGP Juniorteam schickt Freddie Heinrich und Dustin Schneider ins Rennen, das IntactGP-Team unter der Bezeichnung intAct Battery Power Juniors Luca Göttlicher.

Teamkollege von Göttlicher ist mit Jordan Bartucca einer von drei Schweizern im NTC-Aufgebot. Mit dabei sind auch Kimi Nikita Gundermann (Senevita – GL4C) und Bryan-Kim Dupasquier (KTM Swiss Junior Team).

Ebenfalls am Start stehen werden die beiden Österreicher Johannes Wibmer (Kini Racing Team) und Jakob Rosenthale (RTR – Racing Team Rosenthale).

Der Kalender brachte für SPEEDWEEK.com-Leser keine Überraschungen mehr: Mit einem Test in Oschersleben geht es am 4. und 5. April los. Wenn die Superbike-Stars in Assen ihre WM-Läufe bestreiten, steht für die Nachwuchsfahrer dann zwei Wochen später das erste Rennen auf dem Programm. Zwei Events finden im Rahmen der MotoGP-WM statt (Sachsenring und Brünn), ebenso im Kalender steht die Speedweek in Oschersleben. Auf dem Red Bull Ring, dem Lausitzring und in Hockenheim findet der NTC jeweils im Zeitplan der IDM Platz.

Teilnehmer am Northern Talent Cup 2020

Jordan Bartucca (SWI), intAct Battery Power Juniors

Maximus Kovalov (UKR), Maximus & Zevs Kovalov Team

Jacopo Ardiano Hosciuc (ROU), Hos Racing Team

Mateusz Molik (POL), Speed Day Racing Team Junior

Amélie Triffet (BEL), Belgian Black Knights

Freddie Heinrich (GER), PrüstelGP Juniorteam

Julius Coenen (GER), HJRT Helena und Julius Racing Team

Dustin Schneider (GER), PrüstelGP Juniorteam

Maik Duin (NED), KNMV

Stefan Zuda (CZE), Motoracing23 Klub V ACR

Julius Cesar Rörig (GER), MCA Racing

Kimi Nikita Gundermann (SWI), Senevita –GL4C

Bryan-Kim Dupasquier (SWI), KTM Swiss Junior Team

Soma Görbe (HUN), Snipers Junior Team

Tibor Varga (HUN), Forty Racing

Jonas Kocourek (CZE), Junior Racing Team of Automotodrom Brno (JRT)

Jakub Gurecky (CZE), Junior Racing Team of Automotodrom Brno (JRT)

Damian Boessenkool (NED), KNMV

Kas Beekmans (NED), KNMV

Lorenz Luciano (BEL), Belgian Black Knights

Johannes Wibmer (AUT), Kini Racing Team

Rossi Moor (USA), Snipers Junior Team

Jakob Rosenthale (AUT), RTR – Racing Team Rosenthale

Luca Göttlicher (GER), intAct Battery Power Juniors

Kalender Northern Talent Cup 2020

4. - 5. April: Test in Oschersleben

17. - 19. April: Superbike-WM Assen

22. - 24. Mai: IDM Red Bull Ring

4 - 6. Juni*: Speedweek Oschersleben

19. - 21. Juni: MotoGP Sachsenring

7. - 9. August: MotoGP Brünn

11. - 13. September: IDM Lausitzring

25. - 27. September: IDM Hockenheim



*kein Rennen am Sonntag