Pedro Acosta: «Wenige Leute haben an mich geglaubt» 08.11.2021 - 19:34 Von Sarah Göpfert

© F. Glänzel Moto3-Weltmeister 2021: Pedro Acosta

Pedro Acosta hat in Portimão Geschichte geschrieben. Denn als erster Moto3-Pilot überhaupt schaffte er es, sich in seiner Rookie-Saison zum Weltmeister zu krönen. Der Spanier gab nun emotionale Einblicke in sein Jahr.