Jaume Masia (KTM/2.): «Mal kein Pech gehabt»

Nach seinem Sieg in Austin stand Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) in Portimão als Zweiter erneut auf dem Podest. Der KTM-Pilot arbeitete sich nach einem verkorksten Qualifying nach vorne und verpasste den Sieg nur knapp.

In seiner fünften Saison als Moto3-Pilot gilt Jaume Masia als einer der großen Titelanwärter in diesem Jahr. Doch dieser Rolle war er zu Saisonbeginn nicht gerecht geworden, zwei Nuller in Katar und Argentinien sowie ein siebter Platz in Indonesien waren nicht die erhofften Resultate des Red Bull KTM Ajo-Piloten. In Austin feierte der 20-Jährige mit seinem insgesamt fünften GP-Sieg seinen ersten Saisonerfolg.

Im nassen Qualifying auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» reichte es für den Spanier zunächst nur für Startplatz 15: «Bis zum Rennen war das Wochenende für mich sehr herausfordernd, da die Streckenbedingungen aufgrund des Regens und der Kälte schwierig einzuschätzen waren. Dadurch fühlte ich mich auf dem Motorrad nicht wohl und konnte im Zeittraining keine ordentliche Zeit setzen», erklärte der KTM-Pilot.

Im Rennen, das auf trockener Strecke abgehalten wurde, arbeitete sich Masia kontinuierlich nach vorne und übernahm sogar zeitweise die Führung. «Ich wusste, dass ich im Trockenen schnell bin. Ich habe mich stark gefühlt und konnte um den Sieg kämpfen. Nur leider habe ich die letzte Kurve nicht optimal erwischt.» Mit nur 0,069 sec Rückstand auf Sieger Sergio Garcia (GASGAS) kam Masia als Zweiter ins Ziel. «Ich bin glücklich über den Podestplatz und darüber, mal kein Pech gehabt zu haben, wie in den vergangenen Rennen.» Mit seinem zweiten Platz kletterte Masia in der WM-Tabelle auf den dritten Gesamtrang nach oben und liegt aktuell 29 Punkte hinter Leader Garcia.

Stallkamerad Daniel Holgado stürzte drei Runden vor Schluss, nachdem er vom 13. Startplatz losgefahren war. «Ich hätte das Rennen auf Position 6 beenden können und habe gut gegen die anderen Fahrer gekämpft. Das sind die einzig positiven Aspekte des Rennens», kommentierte der 16-jährige Moto3-Neuling seinen Rennsturz.

Teamchef Aki Ajo fasste zusammen: «Es ist schade, dass Dani gestürzt ist, dennoch konnte er sein Talent wieder einmal unter Beweis stellen. Besonders glücklich bin ich über den Fortschritt, den Jaume in Hinblick auf seine mentale Stärke gemacht hat. Er genießt das Rennen fahren und ist fokussiert, das ist sehr wichtig.»

Moto3-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Garcia, GASGAS, 21 Rdn in 38:17,725 min (=151 km/h)

2. Masia, KTM, + 0,069 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,110

4. Öncü, KTM, + 0,210

5. Guevara, GASGAS, + 0,373

6. Tatay, CFMOTO, + 4,094

7. Migno, Honda, + 4,729

8. Foggia, Honda, + 7,170

9. Kelso, KTM, + 7,241

10. Moreira*, KTM, + 7,165

11. Rossi, Honda, + 7,276

12. Suzuki, Honda, + 7,334

13. Ogden, Honda, + 7,442

14. Fellon, Honda, + 18,989

15. Nepa, KTM, + 22,437



*= «track limits»-Vergehen in der letzten Runde

Fahrer-WM Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1.Garcia 83 Punkte. 2. Foggia 81. 3. Masia 54. 4. Migno 50. 5. D. Öncü 50. 6. Guevara 48. 7. Sasaki 45. 8. Tatay 42. 9. R. Rossi 29. 10. Toba 27. 11. Suzuki 27. 12. Artigas 26. 13. Moreira 26. 14. Holgado 16. 15. Yamanaka 16. 16. Kelso 14. 17. Bartolini 13. 18. McPhee 11. 19. Ortolá 11. 20. Ogden 10. 21. Nepa 7. 22. A. Fernandez 7. 23. Fellon 3. 24. Aji 2. 25. Bertelle 1.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 99 Punkte. 2. Honda 99. KTM 82. 4. Husqvarna 56. 5. CFMOTO 50.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 131 Punkte. 2. Leopard Racing 109. 3. Red Bull KTM Ajo 70. 4. CFMOTO Racing PrüstelGP 68. 5. Red Bull KTM Tech3 57. 6. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 56. 7. Rivacold Snipers 50. 8. MT Helmets – MSI 42. 9. CIP Green Power 41. 10. SIC58 Squadra Corse 32. 11. Angeluss MTA Team 18. 12. QJMotor Avintia Racing 14. 13. Vison Track Racing Team 10. 14. Honda Team Asia 2.