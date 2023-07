Die Öncü-Brüder auf den Spuren von Márquez und Co.

Mit seinem Moto3-Sieg am Sachsenring zog Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) nicht nur mit Bruder Can gleich, sondern reihte sich in eine Liste namenhafter MotoGP-Stars wie den Márquez-Brüdern oder Aleix und Pol Espargaró ein.

Die Liste von Brüderpaaren, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder in verschiedenen GP-Klassen unterwegs waren, ist lang und umfasst inzwischen rund 50 Paare. Hingegen ist die Liste der Brüder, die beide einen GP-Sieg eingefahren haben, exklusiver.

Die ersten Brüder, die Motorrad Grands Prix gewonnen haben, waren die Franzosen Christian und Dominique Sarron. Christian gewann insgesamt sieben Grands Prix in der 250-ccm- und 500-ccm-Klasse. Dominique entschied vier 250-ccm-Rennen für sich und schloss die Saison 1986 als WM-Dritter ab.

Es folgten die Aoki-Brüder, von denen Nobuatsu seinen einzigen GP-Sieg 1993 in der 250-ccm-Klasse in Malaysia feierte. Sein jüngerer Bruder Haruchika nahm sowohl an der 125-ccm-, der 250-ccm- als auch an der 500-ccm-Weltmeisterschaft teil. Dabei holte er insgesamt neun Siege und zwei 125-ccm-WM-Titel in den Jahren 1996 und 1997.

Auch in der mordenden MotoGP-Ära gibt es einige erfolgreiche Brüderpaare. Hierzu gehören die beiden MotoGP-Asse Marc und Alex Márquez. Der 27-jährige Alex errang insgesamt zwölf Siege (vier in der Moto3, acht in der Moto2) sowie 2014 den Moto3- und 2019 den Moto2-WM-Titel. Sein älterer Bruder Marc feierte seinen ersten Triumph in Mugello 2010 auf einer 125-ccm-Derbi. 13 Jahre später hat der Repsol-Honda-Superstar, verteilt über die Klassen 125-ccm, Moto2 und MotoGP, 85 Rennen gewonnen und dabei acht Weltmeisterschaften für sich entschieden. Die Márquez-Brüder sind außerdem die einzigen, die beide mindestens einen Weltmeistertitel eingefahren haben.

Ein weiteres MotoGP-Brüderpaar sind Aleix und Pol Espargaró. Während Aleix bis 2022 auf seinen ersten GP-Sieg warten musste, war sein jüngerer Bruder bereits zuvor siegreich. Der Fahrer des GASGAS Factory Racing Tech3 Teams gewann fünf Mal in der 125-ccm-WM sowie zehn Mal in der Moto2-Klasse, in der er 2013 außerdem den Gesamtsieg holte.

Mit Darryn und Brad Binder verfügt die MotoGP-WM aktuell über ein weiteres Brüderpaar, das bereits Siege eingefahren hat. Während Darryns einziger GP-Erfolg sein Moto3-Sieg in Barcelona 2020 war, durfte sein älterer Bruder Brad bereits 17 Mal die oberste Stufe des Siegertreppchens besteigen. Sieben davon holte er in der Moto3-Klasse, acht in der Moto2 und zwei in der MotoGP.

Beim diesjährigen Sachsenring-GP reihte sich ein weiteres Brüderpaar, das am 26. Juli seinen 20. Geburtstag feiert, in diese Statistik ein. Denn bei seinem 63. Moto3-Start holte sich Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) seinen lang ersehnten ersten GP-Sieg. Der Türke schloss sich damit seinem Zwillingsbruder Can an, der fünf Jahre zuvor bei seinem ersten Moto3-Wildcard-Auftritt den Valencia-GP gewann. Mit 15 Jahren und 119 Tagen trug er sich damit als jüngster GP-Sieger aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein.