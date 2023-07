Farioli und Suzuki: Gastauftritt in CIV Junior-Serie

Noch ein rennfreies Wochenende, dann wird die MotoGP-WM in Silverstone fortgesetzt. Um die lange Sommerpause zu überbrücken, werden die Fahrer kreativ – so auch die Moto3-Piloten Filippo Farioli und Tatsuki Suzuki.

Am Wochenende fand im «Autodromo di Viterbo» bei hochsommerlichen Temperaturen die vierte Runde der italienischen CIV Junior-Meisterschaft statt, in der Ohvale-Minibikes zum Einsatz kommen. Dabei mischten sich mit Filippo Farioli und Tatsuki Suzuki zwei Moto3-WM-Piloten als Wildcard-Fahrer unter die jungen Talente.

In der Kategorie «Coppa Italia Superstar» feierte Farioli dabei die Pole-Position und zwei Siege – und das trotz eines Sturzes im ersten Rennen, während er in Rennen 2 nach schlechtem Start eine bemerkenswerte Aufholjagd zeigte. «Zu Lächeln, während du Spaß hast, ist das Schönste auf der Welt», kommentierte der Moto3-Rookie aus dem Red Bull KTM Tech3 Team im Anschluss seinen Gastauftritt.

Suzuki, der in Mugello Knochenbrüche an der Hand und am Fuß erlitten hatte und deshalb die Grand Prix auf dem Sachsenring und in Assen verpasst hatte, belegte in Viterbo die Ränge 2 und 7. «Die Sommerpause ist fast vorbei, es war hart, aber bald geht es in Silverstone wieder los», blickte er nach vorne.

Übrigens: Vor drei Wochen in Modena war neben Farioli noch Suzukis Leopard-Teamkollege Jaume Masia als Wildcard dabei, auch der Spanier musste sich bei der Gelegenheit zweimal dem 18-jährigen Italiener geschlagen geben.