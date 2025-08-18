Valentin Perrone (KTM): Nach Save jetzt weltberühmt!

Der spanische Red Bull KTM-Tech3-Fahrer Valentin Perrone zeigte in Spielberg auf der Fahrt zu seiner allerersten Moto3-Pole am Samstag den Save des Jahres und ist nun eine echte Berühmtheit.

Valetin Perrone aus dem Red Bull Tech3 KTM-Team sorgte am Samstag in Spielberg nicht nur wegen seiner Quali-Leistung für ordentlich Gesprächsstoff. Der junge Spanier aus Barcelona, der für Argentinien antritt, sicherte sich im Q2 der Moto3-Klasse am Samstag die Pole-Position. Für Perrone war es zugleich die erste Pole seiner Moto3-WM-Karriere.

Das Husarenstück schaffte er noch auf ganz spezielle Art: Der 17-Jährige sorgte während der Quali-Session zusätzlich noch für den Save des Jahres und ungläubiges Staunen bei vielen Beobachtern. All das geschah oben in der Bergauf-Haarnadel Kurve 4.



In der Rechtskurve verhinderte Perrone artistisch einen Sturz. Als ihm das Vorderrad wegrutschte, stützte er sich nicht nur geistesgegenwärtig mit dem Knie, sondern kurz auch mit der rechten Hand innen am Asphalt ab. Unglaublich: Perrone nahm somit kurz die Gashand vom Lenker!



Durch den kurzen Druck mit der Hand stellte er das Bike wieder gerade und konnte via Notausgang die Fahrt unbehelligt fortsetzen. Es war ein Manöver, das in dieser Form bisher noch nicht zu sehen war, begünstigt auch durch den nach außen abfallenden Asphalt in Kurve 4. Der Reflex von Perrone wirkte ein wenig auch wie die Bewegung eines Snowboarders – bei extremen Schräglagen greifen Snowboarder oftmals kurz mit der Hand seitlich in den Schnee.



Der Argentinier zeigte sich nach der famosen Heldentag sehr ehrlich: «Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Situation gerettet habe. Klar gab es in der Box dann Applaus von der Crew. Sie mussten ja nicht zusätzlich arbeiten.»



Für ihn selbst war der Tag so oder so ein riesengroßer Gewinn. Der Clip ging auf den Plattformen der MotoGP und seines Teams viral, erreichte auf den sozialen Medien innerhalb weniger Stunden eine viertel Million Likes – wurde millionenfach gesehen. Sogar Dorna-Sportdirektor Carlos Ezpeleta teilte den Clip auf seinem persönlichen Insta-Account.