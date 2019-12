MotoGP

Tiefpunkt: Nur ein deutscher GP-Fixstarter 2020

Die deutschen Funktionäre haben gründlich abgewirtschaftet. Deutschland hat 2020 noch einen Fixstarter im GP-Feld – wie Kasachstan und Österreich.

In der kommenden Saison werden die deutschen Motorrad-GP-Fans nach derzeitigem Stand nur einen Stammfahrer erleben – Marcel Schrötter (26) wird beim deutschen Liqui Moly Intact GP-Team neben Tom Lüthi die Moto2-WM bestreiten.

Philipp Öttl wird in die Supersport-600-WM umsteigen und dort neben Lucas Mahias eine Puccetti-Kawasaki steuern. Jonas Folger hat kein GP-Team gefunden, er wird in der IDM antreten. Lukas Tulovic bestreitet nach dem Moto2-Ausstieg von Kiefer Racing die Supersport-WM sowie die MotoE für das Tech3 E-Racing Team von Hervé Poncharal. Stefan Bradl hat bei HRC einen neuen Vertrag als MotoGP-Testfahrer unterschrieben. Er wird maximal drei Wildcard-Einsätze bestreiten, dazu ist er Ersatzfahrer bei Repsol und LCR vorgesehen.

Aber nach dem heutigen Stand wird abgesehen von Dirk Geiger, der die ersten vier Grands Prix des Jahres als Ersatz für den noch 15-jährigen Barry Baltus im PrüstelGP Team bestreiten darf, ein deutscher Moto3-Fahrer fehlen. In der Moto2-WM fallen zwei von drei deutschen GP-Piloten weg, in der MotoGP bleiben weiter die Spanier und Italiener in der Überzahl.

Das bedeutet: Deutschland mit seinen ca. 80 Millionen Einwohnern wird in der GP-Saison 2020 genau so viele Fixstarter haben wie Kasachstan (Makar Yurchenko) und Österreich (Max Kofler).

Wir haben uns die GP-Statistik seit 1992 genau angeschaut, vorher liegen keine exakten Aufzeichnungen vor. Seit der GP-Machtübernahme der Dorna im Jahr 1992 gab es nie weniger als zwei Fixstarter. Vorher existierten keine richtigen Fixstarter, es gab keine Verträge der GP-Promoter mit den Teams für eine komplette Saison, jeder konnte mitfahren oder daheimbleiben, wie es ihm in den Sinn kam.

2020 wird aus deutscher Sicht also der absolute Tiefpunkt erreicht. Die Verbände DMSB, ADAC und DMV können sich zu ihrer weitsichtigen Talentförderung beglückwünschen.

Diese Misere hat sich seit fast zehn Jahren abgezeichnet. Die Funktionäre haben die IDM über Jahre hinweg mit falschen Konzepten und seltsamer Klassenwahl in den sportlichen Ruin getrieben und schauen heute begeistert zu, wie ein Fahrer aus der Ukraine dort die Superbike-Rennen dominiert.

Fakt ist: Seit 2013 (Philipp Öttl) ist kein neuer GP-Fahrer mehr dauerhaft in die Weltmeisterschaft gekommen. Viele Talente wie Tim Georgi, Toni Finsterbusch, Luca Grünwald, Luca Amato und Florian Alt wurden wie viele andere ausgemustert.

Seit 1992 sind in der Grand Prix Weltmeisterschaft insgesamt nicht weniger als 62 deutsche Fahrer in der kleinen Klasse (125 ccm/Moto3) angetreten, 50 in der Mittelgewichts-Kategorie (250 ccm/Moto2) und zehn in der Königsklasse (500 ccm/MotoGP). Insgesamt also 122 GP-Fahrer in knapp 28 Jahren. Das sind inklusive Wildcard-Fahrern immerhin im Schnitt 4,3 pro Jahr.

Etliche Wildcard-Fahrer wie Dirk Brockmann aus Alveshohe (er fuhr am 19. Juli 1997 den Sachsenring-GP auf einer Honda 250 und schied aus) oder wie der deutsche 500-ccm-GP-Pilot Michael Liedl sind längst in Vergessenheit geraten. Auch etliche andere Wildcard-Fahrer sind heute für die meisten GP-Fans kein Begriff mehr.



125 ccm/Moto3

Absmeier Bernhard Alt Florian Amato Luca Baldinger Frank Bradl Stefan Büch Jascha Buchner Emanuel Cortese Sandro Eckner Sebastian Finsterbusch Toni Folger Alexander Folger Jonas Forstenhäusler Felix Fritz Marvin Fröhlich Georg Geiger Dirk Geissler Manfred Geitner Jonas Georgi Tim Giuseppetti Dario Grünwald Luca Hafeneger Philipp Hahn Andreas Hanus Kevin Heidolf Dirk Hofmann Alex Hommel Sascha Hübsch Eric Jenkner Steve Jerzenbeck Benny Kappler Maximilian Kariger Achim Kartheininger Daniel Kellner Christian Kirmeier Tobias Klein Claudius Knoefler Rene Koch Oliver Kreuziger Sebastian Kurfiss Stefan Lässer Robin Mickan Manuel Müller Jarno Nöhles Klaus Ober Markus Öttl Peter Öttl Philipp Perschke Oliver Prein Stefan Raudies Dirk Reissmann Dirk Schaden Alexander Schrötter Marcel Siegert Tobias Stief Maik Stolz Reinhard Unger Patrick Waibel Alfred Waldmann Ralf Weiss Benjamin Wirsing Toni Summe 125 ccm/Moto3 62

250 ccm/Moto2

Alt Florian Aschenbrenner Franz Bähr Volker Baldinger Mike Barth Markus Bischoff Evren Bradl Helmut Bradl Stefan Brockmann Dirk Cortese Sandro Folger Alexander Folger Jonas Fuchs Jürgen Gemmel Christian Göbel Andreas Heidolf Dirk Hofmann Alex Hommel Sascha Jenkner Steve Kassner Bernd Kehrer Nico Kruse Stefan Langer Lars Lingg Juergen Minnerop Meik Kevin Neukirchen Matthias Neukirchner Max Nöhles Klaus Ober Markus Oelschläger Jürgen Öttl Philipp Poensgen Katja Prein Stefan Prinz Nina Rank Norman Reissmann Dirk Reiterberger Markus Schmid Jochen Schmidt Adrian Schneider Marcel Schrötter Marcel Schulten Michael Sommer Joshua Stadler Adi Tode Arne Tulovic Lukas Wahr Kevin Waldmann Ralf Walther Thomas Wirsing Toni Summe 250 ccm/Moto2 50

500 ccm/MotoGP

Bradl Stefan Folger Jonas Fuchs Jürgen Hofmann Alex Liedl Michael Mark Udo Neukirchner Lothar Ober Markus Rudroff Michael Waldmann Ralf Summe 500 ccm/MotoGP 10

Gesamt

122