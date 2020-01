MotoGP

Welche MotoGP-Startnummern nicht vergeben werden

Zu Ehren tödlich verunglückter GP-Piloten von Simoncelli bis Katoh werden einige Startnummern nicht mehr vergeben. Aber auch die Vergabe der #34 und der #65 wurde blockiert.

In der MotoGP-Weltmeisterschaft werden von Promoter Dorna immer wieder gewisse Startnummern aus dem Verkehr gezogen – entweder im Andenken an tödlich verunglückte Rennfahrer oder wegen außergewöhnlicher Leistungen.

So wird die Startnummer 58 seit dem Tod von Honda-Star Marco Simoncelli in Sepang 2011 nicht mehr vergeben. Auch die #69 steht seit dem Rennrad-Unfall von Ex-Weltmeister Nicky Hayden in Misano 2017 bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung. Und die #74 ist seit dem tödlichen Unfall von Ex-250-ccm-Weltmeister Daijiro Katoh in Suzuka 2003 nicht mehr zu haben.

Und weil diese Startnummern eng mit Kevin Schwantz und Loris Capirossi in Verbindung gebracht werden, sind auch die Startnummern 34 und 65 von den GP-Funktionären blockiert worden.

Auch in der Moto2-Klasse sind zwei Startnummern von der Wunschliste gestrichen worden: Die #48 nach dem Tod von Shoya Tomizawa in Misano 2010 und die #39 nach dem Unfall von Luis Salom in Catalunya 2016.