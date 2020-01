MotoGP

Sachsenring: Frühbucher-Tickets an der Messe Leipzig

Wer noch keine Eintrittskarten für den diesjährigen Deutschland-GP auf dem Sachsenring hat, kann sich die Tickets an der Motorradmesse Leipzig sichern. Bis zum 31. Januar gilt noch der Frühbucherpreis.

Einen ersten Vorgeschmack auf die diesjährigen Motorrad-WM-Läufe in Deutschland, die am Wochenende des 21. Juni auf dem Sachsenring über die Bühne gehen, gibt es bei der Motorradmesse Leipzig.

Vom 31. Januar bis 2. Februar können die Messebesucher am Stand des ADAC (Stand 5057) in der Halle 5 nicht nur das BMW M8 MotoGP Safety Car und ein Moto3-Bike von PrüstelGP bewundern. Sie können sich auch Eintrittskarten für das GP-Wochenende sichern. Am Freitag, 31. Januar, bietet sich die letzte Gelegenheit, die Tickets zum Frühbucherpreis zu sichern. Ab 1. Februar 2020 ist das gesamte Ticketangebot zu regulären Konditionen erhältlich.

Auch die Freunde klassischer Rennmaschinen kommen am ADAC-Stand nicht zu kurz, denn dort warten auf die Besucher neben dem Safety-Car und dem Moto3-Bike auch die spektakulären 1970er- und 1980er-Bikes der ADAC Sachsenring Classic.

Neben dem Messeverkauf ist das gesamte Ticketangebot zum HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland 2020 am Sachsenring auch online, telefonisch bei der Ticket-Hotline 03723/8099111 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr) und per Fax unter 03723/8099199 erhältlich.

Darüber hinaus gibt es die regulären Tribünen- und Stehplatz-Tickets zum deutschen Lauf der Motorrad-Weltmeisterschaft 2020 ebenso in allen Geschäftsstellen der Freien Presse in Sachsen, in den Geschäftsstellen des ADAC Sachsen, bei der Stadtinformation Hohenstein-Ernstthal sowie im ADAC-Turm direkt am Sachsenring.