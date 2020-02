MotoGP

Maverick Viñales (Yamaha/6.): «Riesen Testprogramm»

Yamaha-Werkspilot Maverick Viñales gelang beim offiziellen MotoGP-IRTA-Test auf dem Sepang International Circuit am Freitag die sechstschnellste Rundenzeit. Sein Teamkollege Valentino Rossi wurde Zehnter.

Yamaha hat mit der Vertragsverlängerung von Maverick Viñales und der Beförderung von Fabio Quartararo in das Monster Energy Yamaha MotoGP-Werksteam zur Saison 2021 bereits vorzeitig die Richtung für die kommenden beiden MotoGP-Jahre vorgegeben.

Beim offiziellen MotoGP-IRTA-Test in Sepang landete Maverick Viñales am Freitag (7. Februar 2020) hinter Fabio Quartararo (Yamaha), Franco Morbidelli (Yamaha), Alex Rins (Suzuki), Cal Crutchlow (Honda) und Jack Miller (Ducati) auf dem sechsten Platz der Zeitenliste. Viñales verlor dabei auf dem 5,542 Kilometer langen Sepang International Circuit 0,422 Sekunden auf Quartararos Bestzeit.

«Meine Zeit von 1:59,234 Minuten ist gar nicht so schlecht, sie liegt in dem Bereich, wie ich das erwartet hatte», erklärte der 25-jährige Katalane. «Wir wollen ab Morgen noch viele Komponenten ausprobieren. Wir haben uns ein wirklich umfangreiches Testprogramm für die nächsten Tage vorgenommen und es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.»

«Körperlich bin ich trotz der Hitze absolut fit, ich fühle mich wohl auf dem Bike und so versuchte ich zunächst so viele Runden wie möglich zu drehen. Es ist sehr heiß, aber dieses Problem haben meine Konkurrenten auch, trotzdem war es am Ende des Tages doch sehr anstrengend. Die Reifen haben gut funktioniert, obwohl es hier in Sepang oft etwas schwierig war, die richtige Wahl zu treffen.»

«In Vorbereitung auf das Rennen in Katar ist es sicher sinnvoll, bei diesen Bedingungen zu testen, im weiteren Verlauf der Saison werden wir natürlich völlig andere Temperaturen und Streckenverhältnisse vorfinden», weiß der Yamaha-Werkspilot. «Wir liegen nicht allzu weit hinter den Spitzenzeiten und wir werde sehen, wie weit wir den Rückstand auf die Bestzeit verkürzen können.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar 2020

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205