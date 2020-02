MotoGP

Andrea Dovizioso (Ducati): «Schwierig zu verstehen»

Andrea Dovizioso grübelte nach zwei MotoGP-Testtagen in Katar über seine Pace und die Konkurrenzfähigkeit seiner Ducati. Über die Stürze, die er 2020 schon einstecken mussten, kann er hingegen lachen.

Andrea Dovizioso steigerte sich am zweiten Testtag auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit in Doha/Katar auf Platz 8, dem Vorjahressieger fehlten aber immer noch 0,624 Sekunden auf den französischen Wunderknaben Fabio Quartararo (Petronas Yamaha).

«Wir haben keine riesigen Verbesserungen erzielt, aber wir haben viele Dinge getestet, die auf unserem Plan standen. Das ist sehr wichtig, weil uns nur noch ein Tag bleibt und man nie weiß, welche Bedingungen man vorfinden wird. Deshalb haben wir am Sonntag viel gemacht. Wir sind viele Runden am Stück gefahren, um die Reifen so gut wie möglich zu verstehen», erzählte der Ducati-Star.

Mit einer Prognose im Hinblick auf den Saisonauftakt am 8. März tut sich der 33-jährige Italiener aber noch schwer: «Der Speed ist vorhanden, auf gebrauchten Reifen sind wir nicht schlecht. Aber ob es genug ist und wir in der ersten Gruppe mitmischen, die um den Sieg kämpft, ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Denn viele Fahrer sind wirklich schnell. Wenn man sich den zweiten, dritten Run auf gebrauchten Reifen anschaut, dann kann jeder tiefe 1:55er-Zeiten fahren. Es ist also schwierig, genau zu wissen, wer im Rennen wirklich in einer besseren Situation sein wird», grübelte er.

Schon am Samstag hatte der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister durchklingen lassen, dass er etwas «etwas Interessantes» getestet habe. «Ja, wir haben es wieder getestet und das Feeling ist gut, aber es ist nicht klar, ob wir uns damit verbessern. Es gibt keine negativen Punkte, was immer wichtig ist, wenn du ein neues Teil ausprobierst. Aber es fehlt noch immer in der Kurvenmitte.»

Dass «Dovi» nach dem Sepang-Test auch in Losail schon gestürzt ist, nimmt er hingegen gelassen: «Normalerweise stürze ich in einem Jahr vier oder fünf Mal, deshalb versuche ich, das schon in den Tests zu erledigen, damit ich dann vielleicht im Rennen weniger stürze», scherzte er. «Nein, die zwei Stürze hier und in Sepang waren einfach die Folge zweier kleiner Fehler, nichts Schlimmes. Wenn ich abends schlafen gehe, bin ich trotzdem ganz entspannt.»

Katar-Test, MotoGP, 23. Februar, 20 Uhr

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038 min

2. Alex Rins, Suzuki, + 0,162 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,226

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,443

5. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,482

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,527

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,574

8. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,624

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,702

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,721

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,724

12. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,814

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,852

14. Marc Márquez, Honda, + 1,055

15. Jack Miller, Ducati, + 1,156

16. Tito Rabat, Ducati, + 1,314

17. Miguel Oliveira, KTM, + 1,562

18. Iker Lecuona, KTM, + 1,606

19. Alex Márquez, Honda, + 1,687

20. Brad Binder, KTM, + 2,140

21. Cal Crutchlow, Honda, + 2,140

22. Bradley Smith, Aprilia, + 2,369

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 20 Uhr

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565