MotoGP

Thailand-GP: Wird er am 11. Oktober nachgeholt?

Wenn es die Coronavirus-Epidemie zulässt, soll der Thailand-GP in Buri Ram statt am 22. März am 11. Oktober ausgetragen werden.

Am Sonntag ist das MotoGP-Rennen von Katar abgesagt worden, dort treten am Wochenende nur die Klassen Moto3 und Moto2 an. Und danach wurde auch der Thailand-GP in Buri Ram auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt wird gerätselt, wann der Grand Prix auf dem Chang International Circuit nachgeholt werden könnte. Etliche Hotelbesitzer in Buri Ram haben jedoch die Buchungen aufgrund von Informationen durch die regionalen Behörden bereits auf das Wochenende von 9. bis 11. Oktober verschoben.

Der Grand Prix auf dem MotorLand Aragón müsste dann vom 4. Oktober auf den 27. September verschoben werden.

Ein logistisches Problem stellt der Transport des Materials von Buri Ram zum Flughafen Bangkok dar. 2019 wurden nicht weniger als 55 Lkw gebraucht, um das gesamte Material auf dem Landweg nach entfernte Buriram zu kutschieren. Normal werden zwölf Lkw pro Charter benötigt, also total 48 bei vier Jumbos, aber die Kapazitten der thailändischen Fahrzeuge sind etwas geringer.

Und da die Lkw-Fahrt zum Flughafen Bangkok zwischen fünf als sechs Stunden beansprucht, wird die Fracht von ca. 400 Tonnen mit den vier Boeing-747-Jumbos frühestens am Mittwoch in Motegi/Japan eintreffen.

«Ja, Thailand-GP am 11. Oktober ist eine Möglichkeit», bestätigte ein hochrangiger GP-Funktionär heute gegenüber SPEEDWEEK.com.

Aber sicher ist wegen Ausbreitung des Coronavirus momentan gar nichts mehr.

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

05. April: Austin/USA

19. Las Termas/RA

03. Mai Jerez/E

17. Mai. Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

11. Oktober: Buri Ram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Valencia/E

Der ursprüngliche Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q

22. März: Buri Ram/TH

05. April: Austin/USA

19. Las Termas/RA

03. Mai Jerez/E

17. Mai. Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

04. Oktober: Aragón/E

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Valencia/E