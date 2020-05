Jack Miller: «Ducati ist 8 km/h schneller als Honda»

Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller ist überzeugt, dass die GP20 im Vergleich zum Vorgängermodell in allen Belangen besser geworden ist. Einen klaren Fortschritt entdeckte er bei Aprilia.

Der letztjährige WM-Achte Jack Miller (25) brennt auf dem Neustart mit der Ducati GP20 des Pramac-Racing Teams. Denn er hat sich für die kommende Saison viel vorgenommen. Er will sich für einen Platz im Ducati-Werksteam empfehlen, seinen ersten MotoGP-Sieg im Trockenen feiern – und Pramac zum ersten Sieg in der Königsklasse verhelfen. Ein Unterfangen, das Teambesitzer Paolo Campinoti mit vielen anderen Assen von Barros bis Iannone nicht gelungen ist.

«Das Motorrad funktioniert wirklich gut», zeigt sich Jack Miller zuversichtlich. «Ich war beim Katar-Test im Top-Speed jeden Tag der Schnellste. Dabei bin ich wirklich nicht der leichteste Fahrer im Feld. Diese starke Performance hat sicher mit meinem Dainese-Leder und agv-Helm zu tun. Das ist das beste Aerodynamik-Paket, das du bekommen kannst. Beim Test in Losail haben wir auch gesehen, wie gut die neuen Michelin-Reifen mit der GP20 harmonieren. Sie haben in Katar nach den Long-runs sehr gut ausgesehen. Das war schön zu beobachten. Die Fahrer von anderen Herstellern hatten mehr Mühe, wie ich in persönlichen Gesprächen gehört habe.»

Miller hat 2019 bereits fünf dritte Plätze errungen. Er bildet sich aber nicht ein, dass er in diesem Jahr pausenlos um Siege fighten kann. Denn auch die anderen Werke haben Fortschritte erzielt, besonders Yamaha und Suzuki, wie die Testergebnisse gezeigt haben.

«Es ist fast unmöglich, heute beim Bike von einem Jahr zum andern noch riesige Fortschritte zu machen. Es sind alle Motorräder nah am Limit, viele Details sind ausgereizt. Aber die GP20 ist auf jeden Fall in allen Bereichen besser geworden», ist Miller überzeugt.

Der Australier ist gespannt, wie stark Honda beim Auftakt sein wird, nachdem es bei den Wintertests mit der neuen RC213V noch erhebliche Probleme gab. Am letzten Tag beim Doha-Test wurden deshalb Bikes und Teile aus der Saison 2019 von LCR-Honda (von Takaaki Nakagami) entwendet, um Vergleiche anstellen zu können. Auch Cal Crutchlow probierte dann 2019-Zeug aus, zumindest bei der Aerodynamik.

«Bei den Tests waren Honda mit Marc und Cal nicht so nahe an der Spitze wie während der Rennsaison 2019», sagt Jack. «Bei Suzuki und Yamaha habe ich keine Verbesserungen gesehen, die mich vom Sitz reißen. Letztes Jahr habe ich oft gegen Marc und Cal gekämpft, auch auf den Geraden. Aber bei den Wintertests waren sie im Schnitt auf den Geraden 8 km/h langsamer als ich. Ducati ist beim Motor definitiv wieder ein großer Schritt gelungen. Yamaha hat zu Honda aufgeholt. Aber im Top-Speed haben sie keine Chance gegen Ducati. Der größte Power-Fortschritt ist Aprilia gelungen. Sie haben einen ziemlich umfangsreichen Flügel vorne, der sicher viel Motorleistung verschlingt. Trotzdem waren sie beim Top-Speed recht konkurrenzfähig.»

Miller hat aber noch einen Bereich ausfindig gemacht, in dem die Ducati besser geworden ist. «Bei den Richtungswechseln verlieren wir jetzt kaum noch Zeit. Mit dieser Schwäche haben sich die Ducati-Ingenieure definitiv beschäftigt – und sie ausgemerzt.»

Wintertest-Championship 2019/2020

1. Maverick Viñales, Yamaha, 76 Punkte

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 74

3. Alex Rins, Suzuki, 55

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 48

5. Marc Márquez, Honda, 42

6. Cal Crutchlow, Honda, 39

7. Joan Mir, Suzuki, 38

8. Jack Miller, Ducati, 32

9. Andrea Dovizioso, Ducati, 26

10. Valentino Rossi, Yamaha, 26

11. Pol Espargaró, KTM, 24

12. Danilo Petrucci, Duzcati, 17

13. Pecco Bagnaia, Ducati, 13

14. Aleix Espargaró, Aprilia 13

15. Takaaki Nakagami, Honda, 8

16. Brad Binder, KTM, 7

17. Miguel Oliveira, KTM, 5

18. Tito Rabat, Ducati, 5

19. Andrea Iannone, Aprilia, 3

20. Johann Zarco, Ducati, 2

21. Iker Lecuona, KTM, 2

22. Alex Márquez, Honda, 0

Katar-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste 3 Tage

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

MotoGP-Test Sepang, kombinierte Zeiten (7. bis 9.2.):

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325

Jerez-Test, 25. und 26. November:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,131 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:37,820 min, + 0,689 sec

3. Rins, Suzuki, 1:37,837, + 0,706

4. Quartararo, Yamaha, 1:37,885, + 0,754

5. Mir, Suzuki, 1:37,959, + 0,828

6. Dovizioso, Ducati, 1:37,986, + 0,855

7. Morbidelli, Yamaha, 1:38,100, + 0,969

8. Miller, Ducati, 1:38,113, + 0,982

9. Pol Espargaró, KTM, 1:38,211, + 1,080

10. Crutchlow, Honda, 1:38,253, + 1,122

11. Rossi, Yamaha, 1:38,352, + 1,221

12. Petrucci, Ducati, 1:38,358, + 1,227

13. Iannone, Aprilia, 1:38,442, + 1,311

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,500, + 1,369

15. Rabat, Ducati, 1:38,813, + 1,682

16. Guintoli, Suzuki, 1:38,962, + 1,831

17. Alex Márquez, Honda, 1:39,224, + 2,093

18. Smith, Aprilia, 1:39,588, + 2,457

19. Pedrosa, KTM, 1:39,594, + 2,463

20. Pirro, Ducati, 1:39,652, + 2,521

21. Lecuona, KTM, 1:39,880, + 2,749

22. Binder, KTM, 1:39,943, + 2,812

23. Granado, Ducati, 1:43,056, + 5,925

Valencia-Test, Gesamtwertung 19./20. November:

1. Viñales, Yamaha, 1:29,849 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:30,013 min, + 0,164 sec

3. Morbidelli, Yamaha, 1:30,114, + 0,265

4. Crutchlow, Honda, 1:30,316, + 0,467

5. Mir, Suzuki, 1:30,427, + 0,578

6. Rins, Suzuki, 1:30,503, + 0,654

7. Marc Márquez, Honda, 1:30,556, + 0,707

8. Dovizioso, Ducati, 1:30,665, + 0,816

9. Pol Espargaró, KTM, 1:30,685, + 0,836

10. Rossi, Yamaha, 1:30,781, + 0,932

11. Miller, Ducati, 1:30,854, + 1,005

12. Rabat, Ducati, 1:31,258, + 1,409

13. Pirro, Ducati, 1:31,424, + 1,575

14. Petrucci, Ducati, 1:31,433, + 1,584

15. Pedrosa, KTM, 1:31,470, + 1,621

16. Lecuona, KTM, 1:31,515, + 1,666

17. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,526, + 1,677

18. Abraham, Ducati, 1:31,597, + 1,748

19. Bradl, Honda, 1:31,657, + 1,808

20. Iannone, Aprilia, 1:31,674, + 1,825

21. Smith, Aprilia, 1:32,090, + 2,241

22. Alex Márquez, 1:32,235, + 2,386

23. Binder, KTM, 1:32,367, + 2,518