Jerez-Test: 3 Stunden Training für die MotoGP-Stars

Am Mittwoch vor dem Saisonauftakt rücken die Piloten aller WM-Klassen auf dem Jerez-Rundkurs aus

Bevor der GP-Zirkus am 19. Juli in Jerez den Restart der WM bestreitet, dürfen die Fahrer aller WM-Klassen sowie die Teilnehmer des MotoE-Weltcups am 15. Juli zu Trainingszwecken auf die Piste.

Nach der monatelangen Corona-Zwangspause müssen die GP-Stars nicht ins kalte Wasser springen, denn am Mittwoch vor dem ersten Rennwochenende steht auf dem Jerez-Rundkurs noch ein Testtag auf dem Programm. Am 15. Juli dürfen nicht nur die Fahrer der drei WM-Klassen, sondern auch die MotoE-Piloten ausrücken, um sich wieder an die Arbeit auf der Strecke zu gewöhnen. Einige der GP-Stars absolvieren davor schon private Tests.

In der GP-Woche werden nicht alle Klassen gleich viel Zeit zum Üben bekommen: Während die MotoGP-Piloten zwei Sessions absolvieren, die jeweils 1,5 Stunden dauern – am Vormittag ab 10 und am Nachmittag ab 14 Uhr), müssen sich die Moto2- und Moto3-Piloten mit zwei 40-minütigen Trainingssitzungen begnügen. Die MotoE-Piloten sind zu Beginn und zum Ende des Tages jeweils 30 Minuten auf der Bahn.

Das muss einigen reichen, um sich auf den Trainingsfreitag vorzubereiten, an dem alle Klassen wie gewohnt jeweils zwei Sessions absolvieren. Tags darauf beginnt die Qualifying-Action zur Mittagszeit: Ab 12.35 Uhr sind die Moto3-Stars auf Zeitenjagd, bevor ab 13.30 Uhr das vierte freie Training und das MotoGP-Qualifying ausgetragen wird. Die Moto2-Piloten sind dann ab 15.05 Uhr dran, bevor auch die MotoE-Piloten ihren Fight um die E-Pole austragen.

Der Rennsonntag beginnt mit dem Warm-up aller drei Klassen, um 10.05 Uhr starten die MotoE-Piloten ins Rennen, das über neun Runden führt, um 11 Uhr ist die Moto3 dran, 12.20 Uhr folgt dann der Moto2-WM-Lauf bevor die Stars der Königsklasse um 14 Uhr ins erste MotoGP-Rennen der Saison starten.

Mittwoch, 15. Juli

06.30 Uhr: Fahrerlager-Öffnung

06.30 bis 07.15 Uhr: Zugang für Circuit-Mitarbeiter

07.15 bis 08.00 Uhr: Zutritt für MotoE und Moto3-Teams

08.00 bis 09.00 Uhr: Zugang für MotoGP-Teams

09.00 bis 09.30 Uhr: Zugang für Moto2-Teams

08.30 bis 09.00 Uhr: MotoE-Test

09.10 bis 09.50 Uhr: Moto3-Test

10.00 bis 11.30 Uhr: MotoGP-Test

11.40 bis 12.20 Uhr: Moto2-Test

12.30 bis 13.00 Uhr: MotoE-Test

13.10 bis 13.50 Uhr: Moto3-Test

14.00 bis 15.30 Uhr: MotoGP-Test

15.40 bis 16.20 Uhr: Moto2-Test

16.30 bis 17.00 Uhr: MotoE-Test

Am Donnerstag wird das Fahrerlager um 8 Uhr geöffnet.

Von 10 bis 17 Uhr findet die Technical Control für alle GP-Maschinen statt.

Um 11.30 Uhr ist die Track Safety Inspection vorgesehen.

Die «Pre Event Press Conference» ist für 17 Uhr anberaumt.

17.50 Uhr: Gruppenfoto der MotoE-Fahrer auf dem Startplatz

18.10 Uhr: Gruppenfoto mit allen MotoGP-Bikes am Grid

18.30 Uhr: Gruppenfoto mit allen MotoGP-Fahrern am Startplatz

(Die Gruppenfotos für Moto3 und Moto2 fanden bereits in Katar statt).

Jerez-Zeitplan Freitag 17. Juli

06.30 bis 09.15 Uhr: Zeitlich gestaffelter Zutritt für alle Streckenposten, Teammitglieder, Funktionäre, Dorna-Mitarbeiter, TV-Personal, Fotografen Medizinisches Personal und so weiter.

Freitag, 17. Juli 2020

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: MotoE-Weltcup FP1

13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16:50 – 17:20 Uhr: MotoE-Weltcup FP2

Samstag, 18. Juli 2020

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3

12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.05 – 15.20 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.30 – 15.45 Uhr: Moto2, Qualifying 2

16.00 – 16.40 Uhr: MotoE-Weltcup E-Pole

Sonntag, 19. Juli 2020

08.20 – 08.40 Uhr: Moto3, Warm-Up

08.50 – 09.10 Uhr: Moto2, Warm-Up

09.20 – 09.40 Uhr: MotoGP, Warm-Up

Rennbeginnzeiten

10.05 Uhr: MotoE-Weltcup (9 Runden)

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (22 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)