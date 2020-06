MotoGP-Teams: Bei Werksteams nur noch 2 Plätze offen

Die vier Siegerteams Honda, Yamaha, Suzuki und Ducati haben ihre Werksteams für 2021 bereits so gut wie besetzt. Aber bei Aprilia und KTM sind noch zwei Plätze frei.

Es haben zwar in diesem Jahr bisher keine MotoGP-Rennen stattgefunden, und noch nie seit dem Beginn der Motorrad-Weltmeisterschaft im Jahr 1949 mussten die Teilnehmer der Königsklasse bis 19. Juli auf ihren ersten Wettkampf warten. Trotzdem haben die sechs Werksteams Honda, Yamaha, Suzuki, KTM und Aprilia bereits mindestens neun oder zehn der insgesamt zwölf begehrten Plätze besetzt.

Monster Yamaha hat das Aufgebot für 2021 und 2022 mit Viñales und Quartararo bereits im Januar bestätigt. Suzuki Ecstar hat die Verträge mit Rins und Mir verlängert, Repsol-Honda hat sich mit Weltmeister Marc Márquez sogar auf vier weitere Jahre bis Ende 2024 geeinigt. Und dass Pol Espargaró in den nächsten zwei Jahren statt Alex Márquez zu Repsol-Honda wechselt, ist auch eine Tatsache, obwohl dieser Deal bisher offiziell weder von KTM noch von HRC bestätigt wird.

Kein Wunder: Red Bull KTM verfolgt mit Pol Espargaró als Nummer 1 in diesem Jahr noch große Ziele.

Ducati Corse hat Jack Miller von Pramac ins Ducati-Corse-Werksteams transferiert, für den zweiten Platz gilt Andrea Dovizioso als erster Anwärter. Jede andere Konstellation wäre höchst erstaunlich, es sei denn, der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister entschließe sich nach dieser Saison zum Aufhören, was er aber bisher nur als vage Möglichkeit erwähnt hat.

Im Grunde ist also bei Honda, Yamaha, Suzuki und Ducati mit keinen Überraschungen mehr zu rechnen, dazu wurde Aleix Espargaró bei Aprilia für zwei weitere Jahre bestätigt, der zweite Platz ist offen. Ob Petrucci dort ein Kandidat wird, bleibt abzuwarten. Bisher kann sich Aprilia auch eine Vertragsverlängerung mit Iannone vorstellen, wenn seine Sperre reduziert wird.

Beim Red Bull KTM Factory Team gilt Rookie Brad Binder als gesetzt. Er war beim letzten Test in Katar als Neunter bester KTM-Pilot.

Aber wer den Platz von Pol Espargaró einnehmen wird, ist offen. KTM lässt sich momentan nicht in die Karten schauen. Testfahrer Dani Pedrosa macht bisher keine Anstalten, sich zu einer kompletten Saison als Stammfahrer überreden zu lassen.

«Für mich wäre es unverständlich, wenn KTM nicht Danilo Petrucci verpflichten würde», ist die Ansicht von Gigi Dall’Igna, General Manager von Ducati Corse.

Bei den MotoGP-Kundenteams wird teilweise noch auf die Ergebnisse der ersten Rennen gewartet. Aber bei Pramac Ducati darf man mit einer Paarung Jorge Martin & Johann Zarco rechnen, falls der 2019 über weitere Strecken enttäuschende Pecco Bagnaia im Juli und August nicht über sich hinauswächst. Die Ducati-Verantwortlichen, das ist zu spüren, setzen ihre Hoffnungen eher auf Zarco.

LCR-Honda tritt 2020 wieder mit Cal Crutchlow und Takaaki Nakagami an, aber es muss Platz für Alex Márquez geschaffen werden. Auch hier wird wohl erst nach den fünf Grand Prix im Juli und August eine Entscheidung getroffen werden. LCR-Teambesitzer Lucio Cecchinello würe gern mit dem dreifachen MotoGP-Sieger Cal Crutchlow weitermachen, der am 29. Oktober 35 Jahre alt wird und in den letzten zwei Jahren verdächtig oft vom Aufhören gesprochen hat.

Bei Red Bull-Tech3-KTM sind in diesem Jahr Miguel Oliveira und Rookie Iker Lecuona unter Vertrag. Das könnte so bleiben, wenn für das KTM Factory Team ein Kaliber wie Petrucci oder Pedrosa engagiert werden kann. Sonst könnte Oliveira neben Binder das Werksteam bilden, für Tech3 müsste dann wieder ein vielversprechendes Moto2-Talent vom Schlage eines Augusto Fernandez geholt werden.

Bei Petronas Yamaha SRT ist für 2021 mit der Fahrerpaarung Franky Morbidelli und Valentino Rossi zu. Bei Avintia-Ducati hat nur Rabat einen Vertrag für 2021. Wenn Zarco zu Pramac geholt wird, könnte Bagnaia dort den zweiten Platz übernehmen.

So sehen die MotoGP-Teams 2020 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Alex Márquez



Ducati Team

Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Valentino Rossi



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró, Brad Binder



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Andrea Iannone, Bradley Smith?



Pramac Racing

Jack Miller, Francesco Bagnaia



Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco



Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Franco Morbidelli



LCR Honda

Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami



Red Bull KTM Tech3

Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Yamaha Test Team:

Jorge Lorenzo

Suzuki Ecstar Test Team

Sylvain Guintoli

Honda HRC Test Team

Stefan Bradl

Ducati Test Team

Michele Pirro

Aprilia Racing Test Team

Bradley Snmith, Lorenzo Savadori

Red Bull KTM Test Team

Dani Pedrosa, Mika Kallio

So sehen die MotoGP-Teams 2021 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró



Ducati Team

Andrea Dovizioso? Jack Miller



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Fabio Quartararo



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira? Danilo Petrucci?



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Andrea Iannone? Danilo Petrucci?



Pramac Racing

Jorge Martin, Pecco Bagnaia? Johann Zarco?



Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco?



Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Franco Morbidelli



LCR Honda

Alex Márquez, Cal Crutchlow? Takaaki Nakagami?



Red Bull KTM Tech3

Miguel Oliveira? Iker Lecuona