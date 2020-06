Aleix Espargaró und Alex Rins: Training in Portimão

Einen Monat vor dem Auftakt der MotoGP-WM bringen sich die Stars wieder in Schwung: Aleix Espargaró (Aprilia) und Alex Rins (Suzuki) tobten privat auf der Strecke von Portimão.

Die MotoGP-WM-Saison beginnt in diesem Jahr Corona-bedingt verspätet erst am 19. Juli in Jerez de la Frontera in Spanien. Momentan versuchen die Fahrer im Rahmen der Vorbereitung wieder Kilometer auf die Tachos zu bekommen. So übte Valentino Rossi am Mittwoch mit einigen Mitgliedern seiner VR46-Riders-Academy in Mugello, Fabio Quartararo wählte den Circuit Paul Ricard für seine Rückkehr. Einige der KTM-Asse waren bereits in Spielberg auf dem Red Bull Ring unterwegs.

Auch Suzuki-Werksfahrer Alex Rins und sein Landsmann Aleix Espargaró waren zuletzt bereits in Montmeló erstmals wieder auf der Rennstrecke, nun legten sie nach: Ort des Geschehens war in diesem Fall die portugiesische Strecke von Portimão an der Algarve, wo Superbike-WM-Rennen gefahren werden. Die beiden Wahl-Andorraner haben dafür mehr das 1000 Kilometer Anreise in Kauf genommen, mit dabei war auch Moto3-WM-Leader Albert Arenas. Dies lag vor allem daran, dass die Wettervorhersagen für die Gegend um Barcelona mies waren.

Aleix Espargaró war mit einer Aprilia RSV4 unterwegs, Rins saß auf einer Suzuki GSX-R 1000. Dabei hatten sie sichtlich Spaß und matchten sich mit zahlreichen Überhol- und Ausbremsmanöver, um das Gespür für den Kampf Mann gegen Mann wieder zu bekommen. Mehrere Onboard-Videos beider Asse belegen das. Rins und Espargaró haben ihre Verträge bei Suzuki und Aprilia bereits um je zwei Jahre verlängert.