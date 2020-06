Franco Morbidelli: «Ich liebe die Formel 1»

Petronas-Yamaha-Pilot Franco Morbidelli outete sich im Lockdown-Interview mit Mercedes-Pilot Valtteri Bottas als Formel-1-Fan. Der Italiener würde gerne einmal einen GP-Renner testen.

Bald dürfen die beiden WM-Königsklassen Formel 1 und MotoGP wieder auf die Strecke zurückkehren: Die Vierrad-Piloten werden bereits Anfang Juli loslegen, für die Zweirad-Stars geht es in der Woche des 19. Juli wieder los. Bis es soweit ist, müssen sich die Fans weiterhin mit den Video-Auftritten ihrer Helden begnügen.

Einen solchen absolvierten unlängst auch der Formel-1-Pilot Valtteri Bottas und Petronas-Yamaha-Fahrer Franco Morbidelli, die vom gemeinsamen Sponsor Petronas zum Doppelinterview gebeten wurden.

Unter dem Titel «2 meets 4» traten die beiden Motorsport-Grössen in einem Quiz gegeneinander an und offenbarten dabei, was sie aus der Welt des Gegenübers kennen. Noch bevor es losging, beantworteten Beide noch ein paar Fragen und Morbidelli outete sich dabei als grosser Formel-1-Fan, der sich kein Rennen entgehen lässt.

«Ich liebe die Formel 1», schwärmte der 25-jährige Römer. «Ich schau mir jedes Rennen an und liebe den Vierradsport sehr. Ich fahre selbst Kart und versuche, auch auf vier Rädern schnell unterwegs zu sein», verriet der WM-Zehnte des Vorjahres.

«Und natürlich interessiert es mich besonders, wie sich Lewis Hamilton und Valtteri Bottas schlagen. Ich drücke ihnen die Daumen, wenn sie einen GP-Einsatz absolvieren», erzählte der MotoGP-Star, der auch gleich bestätigte, dass er sehr gerne mal einen Formel-1-Renner testen würde. «Klar, das wäre kein Problem für mich», lautete Morbidellis Antwort auf die entsprechende Frage.