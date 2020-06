Giacomo Agostini: «Jorge Lorenzo ist immer noch jung»

Giacomo Agostini lieferte sich im vergangenen Monat einen Schlagabtausch mit Jorge Lorenzo, nachdem er Kritik am Spanier geübt hatte. Nun beteuert er: «Es wäre grossartig, Lorenzo wieder auf der Ducati zu sehen.»

Zuletzt war Jorge Lorenzo nicht gut auf Giacomo Agostini zu sprechen. Denn die GP-Legende hatte sich erdreistet, in einem Interview mit den italienischen Kollegen der «Gazzetta dello Sport» den zurückgetretenen fünffachen Weltmeister für die wenigen Siege nach dessen Yamaha-Abgang zu kritisieren. «Natürlich ist das Motorrad wichtig, aber der Kopf des Fahrers macht den Unterschied», hatte er mit Blick auf den Mallorquiner erklärt.

Das konnte Lorenzo nicht auf sich sitzen lassen, in den sozialen Medien konterte er deshalb spitz: «Es lässt sich leicht reden, wenn man seit 50 Jahren kein Motorrad mehr fährt.» Und Agostinis Antwort liess nicht lange auf sich warten. «Ich habe ihn immer gelobt, wenn er grossartig war, deshalb sehe ich auch kein Problem darin, ihn zu kritisieren, wenn er versagt», stellte der 15-fache Champion gegenüber «DAZN» klar.

Nach einem weiteren Schlagabtausch schlug der 78-Jährige schliesslich versöhnlichere Töne an, beharrte aber darauf, nie die Unwahrheit gesagt zu haben. «Ich will keine Kontroverse, denn ich schätze Lorenzo und werde das auch in Zukunft tun», beteuerte er, diesmal im Interview mit der spanischen «AS». Gleichzeitig betonte er: «Ich werde ihm eine Nachricht schicken, damit er das versteht. Ich kann ja nicht sagen, dass er gewonnen hat, wenn es nicht so war.»

Als er nun im «Marca»-Interview erneut auf das Wortgefecht angesprochen wurde, ging Agostini noch einen Schritt weiter: «Es wäre grossartig, Lorenzo wieder auf der Ducati zu sehen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Er ist ein fantastischer Pilot, der durch sein sehr schlechtes Jahr mit Honda entmutigt wurde. Aber Jorge ist immer noch jung, er kann sich das Ganze nochmals überlegen und auf die Rennstrecke zurückkehren.»