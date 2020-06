Valentino Rossi (Yamaha): Fahrspass in Mugello

MotoGP-Ikone Valentino Rossi hat auf der GP-Piste von Mugello einen Test absolviert. Der 41-jährige Yamaha-Werkspilot rückte mit einigen Mitgliedern seiner VR46-Academy auf einer Yamaha R1 aus.

Zwar wurde der Grand Prix in Mugello für 2020 bereits aus dem Kalender der MotoGP-WM gestrichen. Dennoch gab es auf der malerischen Berg- und Talbahn in der Toskana für die Zaungäste am Donnerstag unerwartet MotoGP-Luft zu schnuppern. Denn Yamaha-Werksfahrer Valentino Rossi (41) hatte sich mit einigen Mitgliedern seiner VR46-Academy für einen Tag eingemietet.

Als fahrbare Untersätze dienten den WM-Assen wieder einmal mehrere Yamaha R1 Superbikes. Fakt ist: Rossi sprüht vor Ehrgeiz, hat in den vergangenen Wochen sein Trainingspensum deutlich erhöht und will für den verspäteten Start der Saison vollauf bereit sein.

Interessant: Um in Zeiten der gefürchteten Corona-Pandemie unnötigen Wirbel durch Schaulustige auf und rund um das Areal zu verhindern, hatte das Streckenmanagement erst einige Stunden später Fotos von Rossi und seinen Schützlingen auf den Social Media-Kanälen veröffentlicht.

Mit dabei waren in Mugello am Mittwoch unter anderen Rossis Halbbruder Luca Marini und sein künftiger Petronas-SIC-Teamkollege Franco Morbidelli.

Die diesjährige MotoGP-WM wird in vier Wochen mit einer Doppel-Veranstaltung in Jerez de la Frontera in Andalusien gestartet. Bisher stehen 13 WM-Termine für die Zeit nach der Coronakrise fest. Weitere könnten hinzukommen.

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. Sept.: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

Ersatzlos gestrichen:

07. Juni: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Circuit Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)