MotoGP-Kalender 2020: Immer mehr neue Risikogebiete

Durch die erhöhte Reisetätigkeit steigen die Corona-Infektionszahlen in vielen Ländern und Gebieten wieder stark an. Dieses Szenario macht auch die MotoGP-Saison zu einer Zitterpartie.

Die Angst vor einer zweiten Welle der Covid-19-Seuche hält die ganze Welt in Atem. Deshalb bleibt der Krisenstab der Dorna sehr aufmerksam, denn besonders im eigenen Land sind die Infektionsraten durch die zunehmende Reisetätigkeit wieder gestiegen. Ging die Zahl der Neuinfizierten in Spanien zum Beispiel am 7., 16. und 29. Juni auf 240, 219 und 200 zurück, so stieg sie am 31. Juli wieder auf 3092 an.

Dies ist für den ganzen GP-Tross ein Grund zur Besorgnis, denn fünf der weiteren 12 Grand Prix finden in Spanien statt, dazu kommen 24 GP-Fahrer aus Spanien und 14 der 42 Teams. Außerdem entziehen immer mehr EI-Länder Spanien den Status einer «safe travel destination». Deutschland hat die Regionen Navarra (Madrid), Katalonien (Barcelona) und Aragonien schon vor dem Wochenende mit Reisewarnungen versehen, jetzt hat Belgien gestern nachgezogen, weil dieses Land selbst durch eine starke Anzhal von Neuinfektionen (allein 651 am gestrigen Sonntag) betroffen ist. Großbritannien hat ganz Spanien (inklusive der Balearen und Kanaren) schon vorher als Risikogebiet eingestuft. Alle Rückkehrer müssen zwei Wochen in Quarantäne.

Wenn mehrere Länder zu ähnlichen Maßnahmen greifen, könnte das die starken Beeinträchtigungen des MotoGP-Betriebs führen.

In allen Ländern arbeiten die Behörden und Wissenschafter eng zusammen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, der die Wirtschaft in vielen Branchen völlig zum Erliegen bringen würde. In Spanien droht im Tourismus schon jetzt ein Szenario mit 750.000 neuen Arbeitslosen.

Das MotoGP-Programm ist in diesem Jahr bereits von 20 auf 14 Grand Prix geschrumpft. Und obwohl die Teammitglieder bei den Rennen einem 60 Seiten langen «closed doors protocol» unterworfen sind und wie Gefangene in einer Blase («bubble») gehalten werden, nur zwischen Rennstreck und Hotel pendeln und sich im Paddock untereinander nicht vermischen dürfen, kann es jederzeit auch in dieser «bubble» zu einer Infektion kommen, die das Beispiel Sergio Pérez in der Formel 1 gezeigt hat.

Während Österreich wo am 16. und 23. August (zwei Grand am 16. und 23. März) gestern die Rückkehr zu zweistelligen Neuinfektionszahlen (Sonntag: 82) gemeldet wurde, hat sich in Urlaubsgebieten wie in Tunesien die Zahl der Coronavirus-Infektionen binnen eines Monats nach einer teilweisen Öffnung der Grenzen verzehnfacht. Die Infektionszahlen stiegen in Tunesien drastisch an, nachdem die Regierung am 27. Juni die Grenzen wieder geöffnet und viele Schutzmaßnahmen gelockert hatte.

Von 7. bis 9. August macht der GP-Tross in Brünn/Tschechien Station. Dort lag die Zahl der Neuinfektionen am 2. Mai bei sehr gerungen 18 Personen. Am 1. August bei 291, am 2. August bei 101.

Teams nach Basis (insgesamt 42)

ITALIEN/SAN MARINO (16)

MotoGP: Ducati Corse, LCR Honda, Aprilia Racing, Pramac Ducati, Suzuki Ecstar, Monster Energy Yamaha

Moto2: Federal Oil Gresini, Italtrans, SKY Racing VR46, Speed Up, MV Agusta Forward

Moto3: Kömmerling Gresini, SKY Racing VR46, SIC58 Squadra Corse, Snipers Honda, Sterilgarda Husqvarna Max Racing Team

SPANIEN (14)

MotoGP: Repsol Honda, Reale Avintia Ducati

Moto2: Onexox TKKR SAG, Pons Flexbox HP40, Aspar Team, Red Bull KTM Ajo, Honda Team Asia

Moto3: Estrella Galicia 0,0 Honda, BOE Skull Rider, Leopard Racing, Reale Avintia Racing, Aspar Team, Red Bull KTM Ajo, Honda Team Asia

FRANKREICH (4)

MotoGP: Red Bull KTM Tech3

Moto3: Red Bull KTM Tech3, CIP Green Power, American Racing Team

BELGIEN (4)

MotoGP: Petronas Yamaha Sepang Racing Team

Moto2: EG 0,0 Marc VDS, Petronas Sprinta

Moto3: Petronas Sprinta

DEUTSCHLAND (2)

Moto2: Liqui Moly Intact GP

Moto3: carXpert PrüstelGP

ÖSTERREICH (1)

MotoGP: Red Bull KTM Factory

NIEDERLANDE (1)

Moto2: NTS RW Racing GP

Fahrer nach Nationalität (insgesamt 83)

ITALIEN (24)

MotoGP: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Franco Morbidelli, Andrea Iannone, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia

Moto2: Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Nicolò Bulega, Lorenzo Dalla Porta, Fabio Di Giannantonio, Simone Corsi, Enea Bastianini, Stefano Manzi, Marco Bezzecchi

Moto3: Dennis Foggia, Celestino Vietti, Tony Arbolino, Andrea Migno, Niccolò Antonelli, Romano Fenati, Stefano Nepa, Davide Pizzoli, Riccardo Rossi



SPANIEN (24)

MotoGP: Maverick Viñales, Iker Lecuona, Joan Mir, Aleix Espargaró, Alex Rins, Pol Espargaró, Tito Rabat, Alex Márquez, Marc Márquez

Moto2: Jorge Navarro, Augusto Fernandez, Marcos Ramirez, Aron Canet, Edgar Pons, Jorge Martin, Xavi Vierge, Hector Garzo

Moto3: Jaume Masia, Sergio Garcia, Alonso Lopez, Raul Fernandez, Jeremy Alcoba, Albert Arenas, Carlos Tatay



JAPAN (8)

MotoGP: Takaaki Nakagami

Moto2: Tetsuta Nagashima

Moto3: Ryusei Yamanka, Tatsuki Suzuki, Kaito Toba, Ayumu Sasaki, Ai Ogura, Yuki Kunii



GB (4)

MotoGP: Cal Crutchlow

Moto2: Sam Lowes, Jake Dixon

Moto3: John McPhee



SCHWEIZ (3)

Moto2: Jesko Raffin, Thomas Lüthi

Moto3: Jason Dupasquier



MALAYSIA (3)

Moto2: Hafizh Syahrin, Kasma Daniel Bin Kasmayudin

Moto3: Khairul Idham Pawi



FRANKREICH (2)

MotoGP: Johann Zarco, Fabio Quartararo



AUSTRALIEN (2)

MotoGP: Jack Miller

Moto2: Remy Gardner



SÜDAFRIKA (2)

MotoGP: Brad Binder

Moto3: Darryn Binder



PORTUGAL (1)

MotoGP: Miguel Oliveira



DEUTSCHLAND (1)

Moto2: Marcel Schrötter



NIEDERLANDEN (1)

Moto2: Bo Bendsneyder



USA (1)

Moto2: Joe Roberts



INDONESIEN (1)

Moto2: Andi Farid Izdhiar



THAILAND (1)

Moto2: Somkiat Chantra



TSCHECHIEN (1)

Moto3: Filip Salac



ARGENTINIEN (1)

Moto3: Gabriel Rodrigo



TÜRKEI (1)

Moto3: Deniz Öncü



BELGIEN (1)

Moto3: Barry Baltus

ÖSTERREICH (1)

Moto3: Maximilian Kofler

Teams nach Basis (insgesamt 42)

ITALIEN/SAN MARINO (16)

MotoGP: Ducati Corse, LCR Honda, Aprilia Racing, Pramac Ducati, Suzuki Ecstar, Monster Energy Yamaha

Moto2: Federal Oil Gresini, Italtrans, SKY Racing VR46, Speed Up, MV Agusta Forward

Moto3: Kömmerling Gresini, SKY Racing VR46, SIC58 Squadra Corse, Snipers Honda, Sterilgarda Husqvarna Max Racing Team

SPANIEN (14)

MotoGP: Repsol Honda, Reale Avintia Ducati

Moto2: Onexox TKKR SAG, Pons Flexbox HP40, Aspar Team, Red Bull KTM Ajo, Honda Team Asia

Moto3: Estrella Galicia 0,0 Honda, BOE Skull Rider, Leopard Racing, Reale Avintia Racing, Aspar Team, Red Bull KTM Ajo, Honda Team Asia

FRANKREICH (4)

MotoGP: Red Bull KTM Tech3

Moto3: Red Bull KTM Tech3, CIP Green Power, American Racing Team

BELGIEN (4)

MotoGP: Petronas Yamaha Sepang Racing Team

Moto2: Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, Petronas Sprinta

Moto3: Petronas Sprinta

DEUTSCHLAND (2)

Moto2: Liqui Moly Intact GP

Moto3: carXpert PrüstelGP

ÖSTERREICH (1)

MotoGP: Red Bull KTM Factory

NIEDERLANDE (1)

Moto2: NTS RW Racing GP

Fahrer nach Nationalität (insgesamt 83)

ITALIEN (24)

MotoGP: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Franco Morbidelli, Andrea Iannone, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia

Moto2: Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Nicolò Bulega, Lorenzo Dalla Porta, Fabio Di Giannantonio, Simone Corsi, Enea Bastianini, Stefano Manzi, Marco Bezzecchi

Moto3: Dennis Foggia, Celestino Vietti, Tony Arbolino, Andrea Migno, Niccolò Antonelli, Romano Fenati, Stefano Nepa, Davide Pizzoli, Riccardo Rossi



SPANIEN (24)

MotoGP: Maverick Viñales, Iker Lecuona, Joan Mir, Aleix Espargaró, Alex Rins, Pol Espargaró, Tito Rabat, Alex Márquez, Marc Márquez

Moto2: Jorge Navarro, Augusto Fernandez, Marcos Ramirez, Aron Canet, Edgar Pons, Jorge Martin, Xavi Vierge, Hector Garzo

Moto3: Jaume Masia, Sergio Garcia, Alonso Lopez, Raul Fernandez, Jeremy Alcoba, Albert Arenas, Carlos Tatay



JAPAN (8)

MotoGP: Takaaki Nakagami

Moto2: Tetsuta Nagashima

Moto3: Ryusei Yamanka, Tatsuki Suzuki, Kaito Toba, Ayumu Sasaki, Ai Ogura, Yuki Kunii



GROSSBRITANNIEN (4)

MotoGP: Cal Crutchlow

Moto2: Sam Lowes, Jake Dixon

Moto3: John McPhee



SCHWEIZ (3)

Moto2: Jesko Raffin, Thomas Lüthi

Moto3: Jason Dupasquier



MALAYSIA (3)

Moto2: Hafizh Syahrin, Kasma Daniel Bin Kasmayudin

Moto3: Khairul Idham Pawi



FRANKREICH (2)

MotoGP: Johann Zarco, Fabio Quartararo



AUSTRALIEN (2)

MotoGP: Jack Miller

Moto2: Remy Gardner



SÜDAFRIKA (2)

MotoGP: Brad Binder

Moto3: Darryn Binder



PORTUGAL (1)

MotoGP: Miguel Oliveira



DEUTSCHLAND (1)

Moto2: Marcel Schrötter



NIEDERLANDEN (1)

Moto2: Bo Bendsneyder



USA (1)

Moto2: Joe Roberts



INDONESIEN (1)

Moto2: Andi Farid Izdhiar



THAILAND (1)

Moto2: Somkiat Chantra



TSCHECHIEN (1)

Moto3: Filip Salac



ARGENTINIEN (1)

Moto3: Gabriel Rodrigo



TÜRKEI (1)

Moto3: Deniz Öncü



BELGIEN (1)

Moto3: Barry Baltus



ÖSTERREICH (1)

Moto3: Maximilian Kofler