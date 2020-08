Johann Zarco (Ducati/4.): «Ich will ins Qualifying 2»

Joahn Zarco liess alle Ducati-Stars am Freitag in Brünn hinter sich. Und dann lobte er seinen ehemaligen Arbeitgeber KTM.

Johann Zarco aus dem Reale Avintia Ducati-Team gilt als Brünn-Spezialist. Er lag zum Beispiel schon 2018 nach dem FP1 an erster Stelle, 2019 sorgte er im halbnassen Qualifying 2 auf der Red Bull Factory-KTM für den dritten Startplatz. Am ersten Trainingstag zum GP von Tschechien sicherte sich der 30-jährige Franzose den vierten Tagesrang, nur 0,081 Sekunden hinter der Bestzeit von Landsmann Fabio Quartararo.

Zarco traf schon bester Laune in Brünn ein, in einer Gegend, aus der auch seine langjährige Freundin kommt. «Ich hatte mit meiner Panigale V4S auf der Rundstrecke in Ales ein gutes Training nach dem Jerez-GP. Ich habe trainiert, wie ich das Hinterrad früh zum Sliden bringe, wenn ich bremse. Bisher habe ich auf das Sliden immer verzichtet, um besser in die Kurven reinfahren zu können. Aber Marc Márquez beherrscht dieses Kunststück am besten, und mit der Ducati ist diese Fahrweise sehr effizient.»

Zarco hat auch ein klares Ziel für den Brünn-GP: «Ich will ins Qualifying 2 kommen.»

Am Freitagnachmittag traf man einen gut gelaunten Johann Zarco. «Es war ein guter Tag. Am Beginn war es nicht einfach, Referenzpunkte zu finden, weil die Piste viel weniger Grip hat als Jerez, Außerdem treffen wir hier bei den Bremszonen 20 km/h schneller ein. Da passieren sehr schnell kleine Fehler, wie man bei Pecco gesehen hat.»

Zarco weiter: «Wir haben heute mit dem Medium-Hinterreifen begonnen, dann haben wir ein paar hilfreiche Set-up-Änderungen gemacht. Am Ende des FP2 ist es mir gelungen, den Grip des weichen neuen Hinterreifens maximal auszunutzen. Hier ist der Unterschied zwischen der Performance eines neuen und alten Reifens riesig. Über eien schnelle Runde liegen alle Bikes dicht beisammen. Ducati ist stark, das gilt auch für Honda, Yamaha un Suzuki. KTM sind großartige Fortschritte gelungen. Wie in Jerez haben sie drei schnelle Fahrer in Form von Pol, Miguel und Brad, das beweist den Performance-Level dieses Motorrads.»

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Brünn, 7. August:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,502 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,007 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,048

4. Zarco, Ducati, + 0,081

5. Viñales, Yamaha, + 0,166

6. Mir, Suzuki, + 0,374

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,539

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,557

9. Nakagami, Honda, + 0,571

10. Miller, Ducati, + 0,607

11. Binder, KTM, + 0,777

12. Rossi, Yamaha, + 0,788

13. Rins, Suzuki, + 0,852

14. Petrucci, Ducati, + 1,118

15. Dovizioso, Ducati, + 1,130

16. Alex Márquez, Honda, + 1,186

17. Rabat, Ducati, + 1,275

18. Crutchlow, Honda, + 1,363

19. Bagnaia, Ducati, + 1,337

20. Smith, Aprilia, + 1,659

21. Lecuona, KTM, + 1,876

22. Bradl, Honda, + 1,922

