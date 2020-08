Miguel Oliveira (KTM/6.): Mit Pol wirklich versöhnt?

Pol Espargaró auf Platz 1, Miguel Oliveira auf Platz 6 – KTM bleibt in der Steiermark eine MotoGP-Macht. Miguel Oliveira hatte mit dem Teamleader allerdings ein Hühnchen zu rupfen.

Miguel Oliveira wurde in diesem Jahr schon im zweiten Jerez-Rennen und am Sonntag in Spielberg in eine Kollision mit einem Red Bull KTM-Markenkollegen verwickelt. Doch der Portugiese lässt sich deshalb nicht unterkriegen, sein Speed in seiner zweiten MotoGP-Saison kann sich sehen lassen, und der selbstbewusste zweifache Vizeweltmeister (Moto3, Moto2) hat ja schon im Februar in Sepang angekündigt, dass er in diesem Jahr die WM als bester KTM-Pilot beenden wolle.

«Der heutige Tag war okay», schilderte Oliveira nach dem FP2. «Wir sind schon in der Früh sehr gut gestartet. Am Nachmittag haben wir beim Set-up mit gebrauchten Reifen ein paar Änderungen gemacht. Sie haben sich nicht so gut ausgezahlt, wie wir gehofft haben. Aber ich bin mit beiden Sessions glücklich. ich bin zuversichtlich, dass wir morgen in der Früh im FP3 unsere Rundenzeit noch weiter verbessern können.»

Oliveira hatte gestern noch eine Anhörung bei den Stewards wegen des Vorfalls nach dem Re-Start am Sonntag, als er gemeinsam mit Pol Espargaró im Turn 4 ins Kiesbett schlitterte. Danach gab es noch eine Gardinenpredigt bei KTM durch Mototorsport-Direktor Pit Beirer und Mike Leitner. «Es ging um nichts Besonderes», stapelte Miguel tief. «Pit und Mike haben sich einfach mit den vier Piloten an einen Tisch gesetzt. Es gibt um nichts Spezielles. Wir haben über das Racing gesprochen, sonst nichts.»

Oliveira hatte sich nicht gerade diplomatisch verhalten, als er im TV-Interview mit «Canal+» an die Adresse von Pol Espargaró deponierte, es würden nicht alle Menschen mit dem gleichen Intellekt geboren. Jetzt wurde zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen beteuert, man habe sich ausgesprochen, es sei wieder alles in Butter, die Meinungsverschiedenheiten hätten sich in Wohlgefallen aufgelöst. «Ja, es ist wieder alles in Ordnung», versicherte Oliveira nach dem sechsten Platz im FP2.

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276