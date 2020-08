Iker Lecuona (KTM/11.): Wieder eine tolle Talentprobe

Der spanische MotoGP-Rookie Iker Lecuona ließ mit Platz 11 am Freitag in Spielberg aufhorchen. Er erzählte auch von der Standpauke durch Pit Beirer am Donnerstag.

Der erst 20-jährige Iker Lecuona hat nach seinem neunten Platz beim Österreich-GP am Sonntag Lunte gerochen. Der Spanier aus dem Red Bull KTM Tech3-Team und Teamkollege von Oliveira beendete den Freitag nach zwei Sessions an respektabler elfter Position. «Das könnte mein bisher bester tag in meiner MotoGP-Laufbahn sein», freute sich der talentierte Rookie, der bei zwei der ersten drei Grand Prix 2020 gestürzt ist und beim ersten Jerez-Rennen erschöpft aufgeben musste. «Ich habe viele Runden gedreht, ich fühle mich wirklich gut auf dem Motorrad, das macht mich glücklich.»

Die ersten Zehn nach dem FP3 qualifizieren sich morgen direkt für das Q2, dann noch die ersten beiden Fahrer aus dem Q1. Rechnet sich Iker Chancen auf das Qualifying 2 aus, in dem die besten zwölf Startplätze verteilt werden? «Warum nicht? Es ist möglich», meint der KTM-Pilot. «Ich bin heute den ganzen Tag allein gefahren. Aber viele gute Fahrer wollen ebenfalls ins Q2. Es wird schwierig sein, im FP3 noch einmal schneller zu fahren. Aber ich werde mich anstrengen. IOm Fp2 heute war es heisser als in der frph, deshalb konnte ich meien FP1-Zeit nicht verbessern.»

Iker Lecuona ist auch mit seiner Rennpace zufrieden. «Wir haben viel gearbeitet, und jetzt bin ich mit allen Situationen zufrieden. Wir arbeiten viel am Race-Set-up, denn wir wollen die Pace gegenüber dem letzten Wochenende noch weiter verbessern.»

Am Donnerstag gab es ein Meeting der vier KTM-Fahrer mit Pit Beirer udn Mike Leitner, wobei Klartext gesprochen wurde und den Fahrern eingeschärft wurde, sie sollten sich künftig bitte nicht mehr fast im Wochen-Rhythmus gegenseitig aus dem Rennen befördern.

«Bei diesem Meeting ist nichts Besonderes passiert», stellte Iker fest. «Es gint in erster Linie um Pol Espargaró. Wir sollen die heiklen Situation besser managen, wenn wir gemeinsam um Spitzenplätze kämpfen. Letzte Woche hätten ohner die Stprze vion Pol und Miguel alle vier KTM in die Top-Ten kommen können! Darum ging es.»

Übrigens: Marc Márquez hat 2019 eine Pole-Position-Zeit mit 1:23,027 min gefahren, mit der 2019-Honda, die jetzt Taka Nakagami steuert. Der Japaner kam heute mit diesem Gefährt auf 1:23,904 min.

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276