Joan Mir (Suzuki/6.): «Ich muss es nur wiederholen»

«Ein Podestplatz ist immer eine große Motivation», sagte Team Suzuki Ecstar-Pilot Joan Mir nach dem ersten Trainingstag der MotoGP auf dem Red Bull Ring. Er war von seiner Pace mit gebrauchten Reifen begeistert.

Suzuki war beim GP von Österreich in Spielberg vor einer Woche die Überraschung des Rennens. Während Alex Rins in Führung liegend stürzte, holte sich Joan Mir seinen ersten Podestplatz in der MotoGP-Klasse, ausgerechnet an dem Ort, an dem er 2016 seinen ersten GP-Sieg in der Moto3-Klasse feierte. Für das nächste Rennen auf dem Red Bull Ring fühlt sich der Spanier bestens gerüstet. Am Freitag erreichte er in der kombinierten Zeitenliste den sechsten Rang, ihm fehlen 0,269 Sekunden auf Pol Espargaró (KTM).

«Es war ein guter Tag. Wir haben vor allem für das Rennen gearbeitet, denn wir müssen uns in der Pace verbessern. Ducati ist in den ersten beiden Sektoren sehr stark, wir haben dort ein paar Probleme. Klar Sektor 1 ist einfach, denn es ist nur die eine Kurve und die Gerade. Im zweiten Sektor konnten wir uns deutlich verbessern, so dass wir gut aufgestellt sind», erklärte der 22-Jährige. «Wir haben mit den gebrauchten Reifen bis kurz vor Schluss 1:24er-Rundenzeiten fahren können, am Ende waren es 1:25er-Zeiten, nachdem wir mehr als eine Renndistanz mit diesem Reifensatz abgespult haben.»

«Auch für das Qualifying am Samstag sind wir bereit. Wir arbeiteten etwas mit den neuen Reifen, um einen Schritt nach vorne zu machen. Wir sind zwar nicht die Schnellsten auf eine Runde, aber wir sind konkurrenzfähig und waren immer in den Top-5. In der Hitze am Nachmittag hatte sich die Strecke stark verändert, am Morgen war es deutlich einfach eine schnelle Runde zu fahren. Wir haben es trotzdem geschafft, uns am Nachmittag zu verbessern.»

«Ein Podestplatz ist immer eine große Motivation, gerade dann, wenn man auf der gleichen Strecke noch einmal fährt. Ich muss es dieses Wochenende nur wiederholen», strahlte der WM-Neunte am Nachmittag, betonte aber anschließend, dass es keine leichte Aufgabe sein wird. «Leider ist es nicht so einfach, wie es aussieht. Auf dieser Strecke fühle ich mich aber besonders gut und ich bin in der Lage direkt sehr schnell zu sein. Für das Selbstvertrauen war es sehr gut, dass ich 32 Runden auf dem einen Medium-Reifen absolvieren konnte, und die Rundenzeiten sehr gut waren.»

Johann Zarco hat für den Zwschenfall mit Morbidelli beim letzten Rennen eine Strafe erhalten. Er muss beim nächsten Rennen aus der Boxengasse dem Feld hinterherfahren. Wie sieht Mir das Maß der Strafe? «Ich wusste davon noch nichts», gestand der Suzuki-Pilot. «Es ist natürlich nicht meine Entscheidung, dass er eine Strafe bekommen hat, aber wenn die Rennleitung solch eine Strafe ausspricht, hat er diese auch verdient. Es war ein gefährliches Manöver und wenn so etwas nicht bestraft werden würde, ist die Gefahr groß, dass es in der Zukunft noch einmal passiert. Wir alle wollen so eine Situation nicht noch einmal erleben. Das Ganze dient dazu, den anderen Fahrern zu zeigen, dass man bedachter in solch eine Situation gehen muss.»

Übrigens: Johann Zarco startete am Freitag nach seiner Kahnbein-OP noch nicht am Red Bull Ring. Der Franzose möchte am Samstag wieder auf seine Ducati steigen.

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276