Alex Rins (7./Suzuki): «Kampf bis zur letzten Kurve»

Gewinnt Alex Rins am Sonntag in Spielberg?

Suzuki-Werksfahrer Alex Rins startete gut in den Steiermark-GP in Spielberg, denn in den freien Trainings der MotoGP-Klasse erzielte er ordentliche Fortschritte und für das Rennen am Sonntag hat er ein positives Gefühl.

Nachdem Joan Mir am vergangenen Sonntag sein erstes MotoGP-Podium auf dem Red Bull Ring holte und gleichzeitig den ersten Podestplatz für Suzuki in dieser Saison, möchte Alex Rins seinen Fahrfehler, der im Rennen zum Sturz führte, wieder gut machen. Der 24-Jährige setzte seine Suzuki GSX-RR am Freitag in Spielberg bei sonnigen Bedingungen auf den siebten Platz, seine Pace für das Rennen über 28 Runden am Sonntag ist vielversprechend.

«Es war ein sehr positiver Tag und wir haben gut gearbeitet», begann Rins seine Zusammenfassung in der Medienrunde, die seit Corona über Videokonferenzen abgehalten werden. «In FP1 haben wir durchweg denselben Reifen benutzt, um den Reifenverschleiß und die Performance zu analysieren. Am Nachmittag habe ich mich dafür entschieden, den Medium-Hinterreifen mit dem Weichen zu vergleichen, das Fazit war sehr gut. Außerdem konnte ich eine Weiterentwicklung am Motorrad testen, die ich vor einer Woche noch nicht zur Verfügung hatte, welche ich nun bevorzuge.»

«Wir wissen noch nicht welchen Reifen wir im Rennen nutzen werden», erklärte der Suzuki-Pilot. «Wir waren schneller und konstanter mit der weichen Mischung aber auch mit dem Medium-Hinterreifen fühle ich mich wohl. Michelin wird beide Reifen untersuchen und den Gewichtsunterschied bewerten, um den Abrieb zu definieren, anschließend werden wir uns entscheiden.»

Weil Rins am Sonntag die Chance auf den Sieg im Kiesbett versenkte, möchte er den Sieg beim Steiermark-GP unbedingt. «Wir hoffen, dass wir am Sonntag um den Sieg kämpfen können. Leider konnten wir letzte Woche nicht bis zum Ende kämpfen. Unsere stärksten Gegner sind sicherlich Ducati und KTM, aber vielleicht schafft es auch Yamaha nach vorne zu kommen. Jeder kennt die Verhältnisse der Gegner und möchte sich verbessern. Ich würde mich über einen Kampf bis zur letzten Kurve freuen.»

Auf die Frage, warum die Suzuki auf einmal so stark auf dieser Strecke ist, antwortete RIns gewohnt locker. «Wir haben über Nacht etwas Spezielles unternommen, damit wir mehr Leistung haben», scherzte der Spanier mit einem ordentlichen Lächeln im Gesicht. «Nein, wir haben im Gegensatz zum letzten Jahr einen anderen Rahmen und einen neuen Motor, das Gefühl mit dem Bike hat sich deutlich verbessert. Das Motorrad ist auf der Bremse viel stabiler und der Motor ist stärker geworden.»

Auch zur viel Diskutierten Strafe für Johann Zarco, der am schweren Unfall mit Franco Morbidelli beteiligt war, äußerte sich der Suzuki-Fahrer kurz: «Ich habe gehört, dass Zarco aus der Boxengasse starten wird. Es ist eine Entscheidung der Rennleitung und wir werden garantiert in der «Safety-Commission» darüber sprechen. Ich respektiere die Entscheidung.»

Ergebnis FP1 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Miller, Ducati, 1:23,859 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,004 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,039

4. Nakagami, Honda, + 0,091

5. Mir, Suzuki, + 0,102

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,339

7. Binder, KTM, + 0,392

8. Lecuona, KTM, + 0,442

9. Viñales, Yamaha, + 0,465

10. Quartararo, Yamaha, + 0,522

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,538

12. Pirro, Ducati, + 0,649

13. Petrucci, Ducati, + 0,658

14. Smith, Aprilia, + 0,764

15. Rins, Suzuki, + 0,769

16. Alex Márquez, Honda, + 0,831

17. Rossi, Yamaha, + 0,840

18. Crutchlow, Honda, + 0,905

19. Rabat, Ducati, + 0,947

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,949

21. Bradl, Honda, +1,055

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276