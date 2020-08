Franco Morbidelli (Yamaha/9.): Die Erinnerung bleibt

Morbidelli in Turn 3 auf dem Red Bull Ring

Franco Morbidelli kam nach seinem schweren Sturz beim Österreich-GP am letzten Sonntag zurück zum Red Bull Ring, wo er sich am Freitag Platz 9 sicherte. Der Yamaha-Pilot fürchtet sich aber vor einer weiteren Katastrophe.

Petronas-SRT-Fahrer Franco Morbidelli fand sich auf seiner Yamaha M1 am Freitag beim Steiermark-GP schnell wieder zurecht. Der MotoGP-Pilot fuhr bei wolkenlosen Bedingungen in Spielberg in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste, ihm fehlten 0,5 Sekunden auf Spitzenreiter Pol Espargaró (KTM).

«Zu Beginn mussten wir checken, ob ich mich auf dem Motorrad wohlfühle», erklärte Morbidelli seine Vorgehensweise in FP1. «Glücklicherweise habe ich keine großen Probleme und ich kann das Bike nach meinen Vorstellungen bewegen, auch weil man auf dieser Strecke körperlich nicht zu sehr gefordert wird, nur auf der Bremse, wo ich mich aber sehr gut fühle.»

«Wir haben in beiden Trainings ein vernünftiges Tempo gefunden, auf dem mittleren wie auch auf dem weichen Reifen. Natürlich haben wir fürs Rennen nicht das beste Paket, aber wir wissen, dass die Piste für Yamaha nicht die Beste ist. Durch die noch geringeren Abstände an diesem Wochenende, wird es jedoch noch schwerer werden eine vordere Position zu erreichen», betonte der WM-Achte am Freitagabend.

Einige Piloten kämpften mit Problemen an der Bremse, denn der Red Bull Ring bringt durch seine langen Geraden und mit den darauffolgenden Spitzkehren eine große Herausforderung für die Bremsanlage mit sich. «Das Verhalten der Bremsen auf dem Kurs ist ein Thema, denn die Temperaturen können sehr stark ansteigen, gerade wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Die Performance der Bremse ist deshalb extrem wichtig. Auch wenn wir am Freitag keine Probleme hatten, achten wir auf die Temperaturen mehr als auf anderen Strecken», gab der Italiener eine vorsichtige Entwarnung.

Wie fühlt es sich an, an der Unfallstelle vom letzten Sonntag vorbei zu kommen? «Als ich das erste Mal zur Kurve 3 kam, hatte ich kein Problem, denn ich war alleine und niemand war um mich herum. Unter den Umständen ist diese Stelle keine große Sache. Wenn ich erstmals mit anderen Fahrern zu dieser Stelle kommen werde, wird es sicherlich nicht so schön, denn ich werde mich an den Crash erinnern», befürchtet der 25-Jährige. «Ich weiß nicht, wie ich reagieren werde, aber ich versuche vor dem Rennen ein paar Mal mit anderen Fahrern zu dieser Stelle zu kommen.»

Johann Zarco erhielt am Freitag eine Strafe für den Zwischenfall mit dem Yamaha-Piloten. Kann Morbidelli die Entscheidung akzeptieren, dass der Franzose einmal aus der Boxengasse starten muss? «Ich respektiere die Entscheidung der Rennleitung. Ich habe vorher meine Stellung zu dem Vorfall erklärt und ich hatte eine Strafe gefordert, aber ich habe den Umfang der Strafe nie kommentiert oder etwas spezielles gefordert.»

Ergebnis FP1 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Miller, Ducati, 1:23,859 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,004 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,039

4. Nakagami, Honda, + 0,091

5. Mir, Suzuki, + 0,102

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,339

7. Binder, KTM, + 0,392

8. Lecuona, KTM, + 0,442

9. Viñales, Yamaha, + 0,465

10. Quartararo, Yamaha, + 0,522

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,538

12. Pirro, Ducati, + 0,649

13. Petrucci, Ducati, + 0,658

14. Smith, Aprilia, + 0,764

15. Rins, Suzuki, + 0,769

16. Alex Márquez, Honda, + 0,831

17. Rossi, Yamaha, + 0,840

18. Crutchlow, Honda, + 0,905

19. Rabat, Ducati, + 0,947

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,949

21. Bradl, Honda, +1,055

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276