Takaaki Nakagami (Honda/7.): Lohn der Beständigkeit

Bei Takaaki Nakagami macht sich die Konstanz bezahlt: Er hat alle Rennen in den Top-Ten beendet und liegt an 5. Stelle der WM.

«Es war ein schwieriges Rennen», erklärte Takaaki Nakagami, der nun auch das neunte MotoGP-Saisonrennen unter den Top-Ten beendete hat, als einziger der ganzes Felds. «Es hat angefangen zu regnen, als wir uns für den Rennstart vorbereitet haben. Und nach wenigen Minuten war die Strecke komplett nass, also haben wir mein zweites Motorrad auf ein Regen-Set-up umgebaut. Das Wichtigste ist, dass wir das Rennen zu Ende fahren konnten. Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat, weil die Umstände heute so schwierig waren.»

«Wir hatten eine gute Pace, besonders zum Ende hin. Wir hatten mehr Mühe, wenn weniger Wasser auf der Strecke war, aber wir waren schnell und nahe an der Spitzengruppe dran», stellte der LCR-Honda-Idemitsu-Pilot aus Japan fest. «Während der letzten drei Runden hat der Hinterreifen überhitzt und beim Gasgeben überall durchgedreht, deshalb war es nicht einfach, meine Position zu halten. Ein weiterer Top-Ten-Platz und Position 7 sind gut, wenn man die schwierigen Umstände betrachtet. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken, weil unsere Performance das restliche Wochenende über nicht so gut war. Aber im Rennen waren wir konkurrenzfähig und ich bin jetzt Fünfter in der WM-Gesamtwertung. Ich freue mich schon auf die zwei Rennen in Aragón.»

Rennergebnis MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Márquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaro, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Viñales, Yamaha, +16,895

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaró, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Marquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Hersteller-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.