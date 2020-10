Stefan Bradl (Honda/8.): «Heute war ein super Tag»

Stefan Bradl gelangen beim swechsten Einsatz auf der Repsol-Honda in diesem Jahr die ersten Punkte. Der Le-Mans-Achte zog sich im Regen tadellos aus der Affäre.

Stefan Bradl, der im MotoGP-Rennen in Le Mans erneut als Ersatz für den verletzten Marc Márquez fuhr, machte sich vor dem Start auf nasser Fahrbahn gewisse Sirgen. «Eventuell werde ich jetzt bald bereuen, dass ich am Freitagfrüh auf das nasse F1 verzichtete habe», erzählte er beim Interview mit Eve Scheer bei ServusTV. Doch der Bayer kämpfte sich in der ersten Runde nach dem Zwischenfall von Rossi, bei dem auch Viñales und Mir Zeit verloren, vom 21. Startplatz gleich beherzt auf Platz 13 vor. Nachher marschierte er Schritt für Schritt nach vorne, überholte einige Gegner, profitierte von Stürzen und Ausfällen der Gegner und brauste schliesslich als starker Achter über die Ziellinie.

«Heute war ein super Tag», freute sich Bradl nach dem französischen Grand Prix. «Ich bin glücklich und erleichtert, dass wir endlich ein gutes Resultat für das Repsol Honda-Team erzielt haben. Alex stand auf dem Podium und mein Ergebnis kann sich auch sehen lassen.»

Der MotoGP-Rookie Alex Márquez erzielte in Le Mans seinen ersten Podestplatz in der Königsklasse, indem er hinter Danilo Petrucci den zweiten Platz sicherstellte.

Bradl war letzte Woche noch zum Testen in Portimñao in Portugal, wo am 22. November das Finale der MotoGP-Saison 2020 stattfindet. «Ich hatte einen ziemlich vollen Terminplan, deshalb konnte ich hier nicht am FP1 teilnehmen», erklärte der Moto2-Weltmeister von 2011. «Im FP2 war es auch nicht ganz trocken, und ich dachte, dass das schwierig werden könnte für mich. Ich habe dann zusammen mit dem Team entschieden, dass wir den Medium-Vorderreifen nehmen und das war absolut die richtige Entscheidung.»

Nachdem Honda während der letzten Grand Prix einige Probleme hatte, mit dem Mittelfeld mitzuhalten, sind die Platzierungen in Frankreich umso wichtiger für Repsol-Honda. «Wir hatten ein großartiges Rennen, ich habe mich auf dem Motorrad wohl gefühlt und möchte mich beim gesamten Team bedanken», sagte Bradl. «Ich wünsche Marc gute Besserung und hoffe, dass es ihm gut geht und er sich schnell erholt, auch wenn er in Aragón noch nicht zurückkommt.»

Das bedeutet: Bradl wird am kommenden Sonntag in Aragón zum siebten Mal in diesem Jahr für Repsol-Honda an den Start gehen.

Rennergebnis MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Márquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaro, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Viñales, Yamaha, +16,89

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaró, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Marquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Hersteller-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.