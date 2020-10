Maverick Viñales (Yamaha): Noch nicht ganz zufrieden

Maverick Viñales ließ es am Samstagmorgen etwas ruhiger angehen

Maverick Viñales beendete den Samstagmorgen beim Teruel-GP mit einem guten Gefühl. Ganz zufrieden war der Spanier trotz des vierten Platzes aber noch nicht. Außerdem drehte er nur 14 Runden. In FP4 steht noch Arbeit an.

Maverick Viñales befindet sich in Schlagdistanz. Das war am Freitag der Fall und auch am Samstagmorgen mischte der Spanier vorne mit. Da Teamkollege Valentino Rossi aufgrund seines positiven PCR-Tests beim Teruel-GP nicht mit dabei ist, ist der Yamaha-Fahrer auf sich alleine gestellt.

Nach den ersten drei Trainingseinheiten liegt Viñales auf dem vierten Platz und hat damit das Ticket für Q2 gelöst. Sein Rückstand auf Marken-Kollege Franco Morbidelli beträgt 0,140 sec.

Sein Fazit: «Ich bin heute Morgen recht gut gefahren. Ich bin noch nicht zu 100 Prozent zufrieden mit dem Motorrad, aber wir haben auch Zeit, um im vierten Freien Training noch einmal einen Schritt zu machen. Wir haben eine klare Richtung, auf die wir hinarbeiten.»

Dabei ließ es Viñales noch etwas ruhiger angehen. Zunächst blieb er in der Box, um die Rivalen am Bildschirm zu verfolgen. Er erklärt: «Ich bin nur 14 Runden gefahren, aber trotzdem bin ich insgesamt recht zufrieden. Ich denke, wir haben gute Aussichten. Wir werden versuchen, im nächsten Training besser und konsequenter zu sein und ich werde mehr Runden drehen.»

Teruel-GP, MotoGP, kombinierten Zeiten nach FP3 (24.10.)

1. Morbidelli, Yamaha, 1:47,333 min

2. Nakagami, Honda, + 0,059

3. Quartararo, Yamaha, + 0,068 sec

4. Viñales, Yamaha, + 0,140 sec

5. Alex Márquez, Honda, + 0,213

6. Lecuona, KTM, + 0,215

7. Rins, Suzuki, + 0,221

8. Oliveira, KTM, + 0,292

9. Crutchlow, Honda + 0,329

10. Mir, Suzuki, + 0,382

11. Miller, Ducati, + 0,406

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

13. Binder, KTM, + 0,489

14. Dovizioso, Ducati, + 0,545

15. Rabat, Ducati, + 0,690

16. Pol Espargaró, KTM, + 0,692

17. Petrucci, Ducati, + 0,763

18. Bagnaia, Ducati, + 0,801

19. Bradl, Honda, + 0,922

20. Smith, Aprilia, + 1,138

21. Zarco, Ducati, + 1,168

Teruel-GP, MotoGP, kombinierten Zeiten nach FP2 (23.10.)

1. Nakagami, Honda, 1:47,782 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,175 sec

3. Crutchlow, Honda, + 0,329

4. Quartararo, Yamaha, + 0,382

5. Mir, Suzuki, + 0,400

6. Alex Márquez, Honda, + 0,402

7. Rins, Suzuki, + 0,408

8. Lecuona, KTM, + 0,578

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,644

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,657

11. Bradl, Honda, + 0,662

12. Oliveira, KTM, + 0,745

13. Zarco, Ducati, + 0,750

14. Binder, KTM, + 0,763

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,830

16. Smith, Aprilia, + 1,028

17. Petrucci, Ducati, + 1,088

18. Miller, Ducati, + 1,429

19. Dovizioso, Ducati, + 1,458

20. Bagnaia, Ducati, + 1,537

21. Rabat, Ducati, + 1,951

Teruel-GP, MotoGP, FP2 (23.10.)

1. Nakagami, Honda, 1:47,782 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,175 sec

3. Crutchlow, Honda, + 0,329

4. Quartararo, Yamaha, + 0,382

5. Mir, Suzuki, + 0,400

6. Rins, Suzuki, + 0,408

7. Lecuona, KTM, + 0,578

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,644

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,657

10. Alex Márquez, Honda, + 0,661

11. Bradl, Honda, + 0,662

12. Oliveira, KTM, + 0,745

13. Zarco, Ducati, + 0,750

14. Binder, KTM, + 0,763

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,830

16. Smith, Aprilia, + 1,028

17. Petrucci, Ducati, + 1,088

18. Dovizioso, Ducati, + 1,458

19. Bagnaia, Ducati, + 1,537

20. Rabat, Ducati, + 1,951

21. Miller, Ducati, + 2,012

Teruel, MotoGP FP1, Freitag (23.10.)

1. Márquez, Honda, 1:48,184 min

2. Nakagami, Honda, + 0,438 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,909

4. Bradl, Honda, + 0,819

6. Viñales, Yamaha, 0,992

7. Miller, Ducati, + 1,027

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,121

9. Pol Espargaró, KTM, + 1,125

10. Crutchlow, Honda, + 1,172

11. Zarco, Ducati, + 1,176

12. Rins, Suzuki, + 1,188

13. Oliveira, KTM, + 1,189

14. Petrucci, Ducati, + 1,298

15. Lecuona, KTM, + 1,317

16. Dovizioso, Ducati, + 1,328

17. Quartararo, Yamaha, + 1,437

18. Smith, Aprilia, + 1,543

19. Rabat, Ducati, + 1,762

20. Binder, KTM, + 1,778

21. Bagnaia, Ducati, + 2,076