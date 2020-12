Quartararo: Der erste MotoGP-Sieg ging unter die Haut

Fabio Quartararo (21) beschenkte sich zu Weihnachten selbst: Seinen Oberarm ziert nun ein Erinnerungsbild an den 19. Juli 2020 – der Tag, an dem er in Jerez seinen ersten MotoGP-Sieg feierte.

Nach sechs Pole-Positions und sieben Podestplätzen in seiner Rookie-Saison 2019 erfüllte sich für Fabio Quartararo beim verspäteten Saisonauftakt in Jerez der Traum vom ersten MotoGP-Sieg. Er war dabei der erste Yamaha-Pilot seit Maverick Viñales in Le Mans 2017, dem es gelang, eine Pole-Position in einen Sieg umzumünzen.



Dieser Meilenstein in seiner Karriere ging dem zukünftigen Yamaha-Werksfahrer unter die Haut – nun auch im wörtlichen Sinne. Denn Quartararo verewigte seine Siegerpose auf dem Jerez-Podium und den 19.07.2020 nun als Tattoo auf seinem rechten Oberarm. «Nach neun Stunden ist ein besonderer Moment tätowiert», verriet er auf seinen Social-Media-Kanälen.

«El Diablo» ist übrigens Frankreichs vierter Sieger in der Königsklasse der Motorrad-WM – der erste seit Regis Laconi beim Valencia-GP am 17. September 1999. Damals war Quartararo noch keine fünf Monate alt. Zuvor hatten in der 70-jährigen Geschichte der «premier class» nur zwei weitere Landsleute des Yamaha-Stars gewonnen: Pierre Monneret 1954 in Reims und Christian Sarron 1985 in Hockenheim.



Der 21-Jährige aus Nizza hat nach seinen zwei weiteren Triumphen beim Andalusien-GP und in Catalunya die MotoGP-Siege seines Landes 2020 im Alleingang verdoppelt. Trotzdem reichte es in der WM-Tabelle am Ende nur für den mageren achten Gesamtrang.