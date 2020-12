Nette Weihnachtsgrüße von Márquez und Oliveira

Weltmeister Mac Márquez trägt den bandagierten rechten Arm auch dreieinhalb Wochen nach seiner dritten Operation noch in einer Schlinge. Und Portugal-Sieger Miguel Oliveira appelliert an den Menschenverstand.

Zu Weihnachten meldeten sich natürlich viele Teams, Manager und Fahrer mit ihren Glückwunsch-Botschaften bei ihren Familien, Freunden und den Motorsportfans – meist über die sozialen Medien. Auch der achtfache Weltmeister Marc Márquez stellte sich neben einen festlich geschmückten Christbaum mit der Aufschrift «Merry Christmas», er trägt den rechten Arm immer noch in einer Schlinge. Dabei soll er am 18. Februar in Sepang/Malaysia beim ersten großen MotoGP-Wintertest wieder auf der Repsol-Honda RC213V sitzen. Aber inzwischen gehen die Experten davon aus, dass Marc nach drei Oberarm-Operationen, zwei Knochentransplantationen und einer Infektion inklusive Antibiotika-Therapie auch den Saisonstart am 28. März auf dem Losail Circuit in Doha/Katar verpassen wird.

Portimão-Triumphator und Red Bull-KTM-Pilot Miguel Oliveira meldete sich mit besinnlichen Weihnachtsgrüssen. «An diesem Weihnachten möchte ich euch eine positive Botschaft, Hoffnung und Verantwortung hinterlassen», schrieb der Portugiese. «Die Zeiten, in denen wir leben, obwohl wir jetzt feiern, werden uns noch vor viele Herausforderungen stellen. Es ist notwendig, weiterhin Verantwortung zu übernehmen, Gewissenhaftigkeit und gesunden Menschenverstand zu zeigen. Noch nie war die Familie so wichtig wie jetzt. Deshalb sollten wir die Liebe zeigen, die wir füreinander empfinden. Ich wünsche euch ein Heiliges Weihnachtsfest und ein paar fröhliche Feiertage.» ❤️