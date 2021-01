Maverick Viñales: Trainingsrunden mit Papas Team

Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales vertreibt sich die lange Warterei auf den ersten MotoGP-Test des Jahres mit einer mehrtägigen Trainingseinheit im französischen Alès – gemeinsam mit dem Viñales Racing Team.

Der geplante Jerez-Test in der Vorwoche fiel noch buchstäblich ins Wasser, nun holte Maverick Viñales die Trainingsrunden auf seiner Yamaha R1 aber anderweitig nach: Der 26-Jährige aus Figueres wich in den Süden Frankreich aus, auf die Anlage «Pôle Mécanique» in Alès.



Dabei war der Yamaha-MotoGP-Werksfahrer nicht allein. Auch die Fahrer aus dem neu gegründeten Viñales Racing Team seines Vaters Ángel waren mit von der Partie: Aushängeschild Kevin Sabatucci (21) und der erst 14-jährige Dean Berta Viñales bestreiten 2021 die Supersport-WM 300.

«Wir haben hier in Alès drei Tage absolviert und ich bin wirklich glücklich», erzählte Maverick Viñales. «Ich freue mich, mit Dean und Kevin sowie meinem Vater zu arbeiten. Ich glaube, das waren drei sehr wichtige Tage für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, es gibt viel zu verbessern. Wir werden versuchen, uns bestmöglich zu steigern, um in Katar voll loslegen zu können.»

Nach der Absage des Sepang-Tests müssen sich die MotoGP-Stammfahrer bis zum 6. März gedulden, ehe sie in Katar wieder mit ihren eigentlichen Arbeitsgeräten auf die Strecke dürfen. Zuvor präsentiert sich das Yamaha-Werksteam mit Viñales und Fabio Quartararo am 15. Februar noch in einer virtuellen Teamvorstellung.



Der Saisonauftakt der Motorrad-WM folgt dann am 28. März mit dem ersten Part des Doppel-Events auf dem Losail International Circuit von Doha.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus

Die geplanten Wintertests für die MotoGP (Stand 14.01.)

Shakedown-Test in Katar: 5. März (nur für Testfahrer und Rookies)

Offizieller Test in Katar: 6. und 7. März

Offizieller Test in Katar: 10. bis 12. März