Enea Bastianini (16.): Schnellster Rookie in Katar

Obwohl Moto2-Weltmeister Enea Bastianini beim dreitägigen IRTA-Test in Katar der schnellste MotoGP-Rookie war, zeigte sich der Esponsorama-Ducati-Pilot bescheiden und betonte, worin er sich verbessern muss.

Nach anfänglichen Problemen und einem Sturz beim Shakedown-Test am Freitag in Doha fand sich Enea Bastianini an den beiden darauffolgenden Trainingstagen zunehmend besser zurecht. Am Ende positionierte er sich als Schnellster der vier Rookies im MotoGP-Feld auf Rang 16 und lag damit 1,5 Sekunden hinter Spitzenreiter Fabio Quartararo (Yamaha).

Doch der Fakt, dass er sowohl Teammkollege Luca Marini als auch die Newcomer Lorenzo Savadori (Aprilia) und Jorge Martin (Pramac Ducati) hinter sich ließ, spielte für den Moto2-Weltmeister nur eine untergeordnete Rolle. «Da alle Rookies schnell waren, ist das derzeit für mich nicht wichtig. Aber natürlich bin ich glücklich, der Schnellste von uns zu sein, das ist gut für das Team und ein solider Start», gestand der Italiener schmunzelnd.

Als größten Fortschritt während der Testtage hebt der 23-Jährige seine Entwicklung am Sonntag hervor. «Ich habe mich darauf konzentriert, weicher und entspannter zu fahren, denn auf der Ducati ist Aggression nicht der zielführende Weg. Dank dieser Erkenntnis gelang mir zur Mitte der Session eine gute Rundenzeit. Ich begann, mehr mit der Elektronik und dem Set-up zu arbeiten, insgesamt waren es drei positive Tage in Katar», resümierte Bastianini sein Debüt.

Ein Vergleich seiner Daten mit denen der Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und Jack Miller lieferte dem 23-jährigen Italiener weitere Erkenntnisse. «Von Samstag zu Sonntag habe ich meinen Fahrstil komplett umgekrempelt. Ich orientierte mich an Pecco und Jack und versuchte anschließend, ähnlich wie sie zu fahren. Das funktionierte sehr gut, da ich dadurch sanfter agierte», wertete «La Bestia» aus.

«Ich habe verstanden, dass ich nur auf der Bremse aggressiv sein darf, entscheidend ist jedoch das sanfte Herausbeschleunigen am Kurvenausgang. Denn wenn man das Gas bloß ein wenig öffnet, beginnt das Hinterrad zu springen. Öffnet man es hingegen weit, so kommt man in einen kontrollierten Slide, der auf dem MotoGP-Bike entscheidend für schnelle Rundenzeiten ist», erklärte der Ducati-Pilot das Gelernte.

MotoGP-Test Katar, 7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, + 1,546

17. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

18. Luca Marini, Ducati, + 1,665

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

20. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,768

21. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

22. Test 2, Yamaha, + 1,927

23. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

24. Brad Binder, KTM, + 2,004

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, Ducati, + 3,955

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,970

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970

MotoGP-Test Katar, 6. März:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,687 min

2. Stefan Bradl, Honda, 1:54,943 min, + 0,256 sec

3. Joan Mir, Suzuki, 1:54,980, + 0,293

4. Jack Miller, Ducati, 1:55,022, + 0,335

5. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,084, + 0,397

6. Johann Zarco, Ducati, 1:55,110, + 0,423

7. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:55,174, + 0,487

8. Alex Rins, Suzuki, 1:55,198, + 0,511

9. Maverick Viñales, Yamaha, 1:55,259, + 0,572

10. Alex Márquez, Honda, 1:55,278, + 0,591

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:55,467, + 0,780

12. Brad Binder, KTM, 1:55,535, + 0,848

13. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:55,572, + 0,885

14. Valentino Rossi, Yamaha, 1:55,584, + 0,897

15. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:55,707, + 1,020

16. Cal Crutchlow, Yamaha, 1:55,807, + 1,120

17. Pol Espargaró, Honda, 1:55,878, + 1,191

18. Jorge Martin, Ducati, 1:56,147, + 1,460

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:56,511, + 1,824

20. Enea Bastianini, Ducati, 1:56,593, + 1,906

21. Yamaha Test1, 1:56,641, + 1,954

22. Iker Lecuona, KTM, 1:56,920, + 2,233

23. Danilo Petrucci, KTM, 1:56,989, + 2,302

24. Luca Marini, Ducati, 1:57,335, + 2,648

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1:57,460, + 2,773

26. Dani Pedrosa, KTM, 1:57,617, + 2,930

27. Yamaha Test3, 1:58,696, + 4,009

28. Michele Pirro, Ducati, 1:58,917, + 4,230

29. Takuya Tsuda, Suzuki, 1:59,693, + 5,006

MotoGP-Shakedown-Test, Katar, 5. März

1. Stefan Bradl, Honda, 1:55,614 min

2. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,236 sec

3. Test 1, Yamaha, + 1,518

4. Enea Bastianini, Ducati, + 2,437

5. Michele Pirro, Ducati, + 2,442

6. Test 3, Yamaha, + 2,624

7. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,659

8. Luca Marini, Ducati, + 2,762

9. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 3,000

10. Jorge Martin, Ducati, + 3,261

11. Dani Pedrosa, KTM, + 3,441

12. Takuya Tsuda, Suzuki, + 5,776