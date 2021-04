Zur Sicherheit: Ab Portimão digitale Flaggensignale 16.04.2021 - 00:01 Von Tim Althof

MotoGP © MotoGP Jeder Streckenposten bedient die lokalen Signale, zum Beispiel bei einem Crash © MotoGP Neue Leuchttafeln sollen die Sicherheit der Fahrer erhöhen © Motorsport Images Auch bei schwierigen Bedingungen gut sichtbar

Die MotoGP-Weltmeisterschaft entwickelt sich beim Thema Sicherheit immer weiter. Für das dritte Saisonrennen in Portimão kommen in der Königsklasse digitale Flaggen in den Trainings und Rennen zum Einsatz.