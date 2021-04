Francesco Bagnaia (Ducati): «Im Moment passt alles»

Francesco Bagnaia steigerte sich von Rennen zu Rennen in dieser Saison

Der WM-Zweite Francesco Bagnaia geht voller Optimismus in den vierten WM-Lauf der MotoGP-Klasse in Jerez. Beflügelt vom starken Saisonstart hat der Italiener einen neuen Fan dazugewonnen: Ex-Rennfahrer Ben Spies.

Francesco Bagnaia hat einen neuen Fürsprecher. Ben Spies, der ehemalige Motorradrennfahrer war im Jahr 2010 der beste Neuling der Königsklasse. Der US-Amerikaner lobt den Ducati-Piloten für seine Fahrweise nach dem starken Saisonstart.

Bagnaia belohnte sich selbst mit dem zweiten WM-Rang und fühlt sich vor dem zweiten Europa-Rennen in Jerez gut vorbereitet: «Ich bin selbstbewusst und im Moment passt einfach alles. Ich bin optimistisch, dass wir auch hier unter die besten Drei kommen können.»

Auf Podiumskurs lag er auch im Vorjahr, doch beim zweiten Rennen in Andalusien zwang ihn ein Motorschaden zur Aufgabe. Beim Auftakt 2020 wurde er nach der langen Corona-Zwangspause Siebenter. «Da hatte ich wirklich Pech», erinnert sich der Italiener, der seinen Fahrstil verändert hat: «Im Vorjahr hatte ich über die ganze Saison hinweg Probleme, zu verstehen, warum es nicht so gut lief. Ich denke, beim Training mit den VR46-Academy-Fahrern auf der Strecke und im Fitnessraum habe ich eine frische Motivation entwickelt. Bei den Testfahrten habe ich dann schon ein besseres Gefühl gehabt und in Katar habe ich dann versucht, mit den Reifen besser umzugehen. Ich habe aber gelernt, dass es auf die Art, wie ich es versucht hatte, nicht klappt. Erst im zweiten Rennen war es besser, da habe ich dann aber einen Fehler eingebaut.»

Viel besser lief es in Portimao. «Wir wussten, dass wir bei der Beschleunigung und beim Anbremsen Vorteile haben würden. Wir haben uns auf diesen Bereich konzentriert und unsere Stärken ausgespielt.» Ein Vorhaben, das sich auch auf Jerez münzen lässt.

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.



Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.