Maverick Viñales: «Ich möchte mich revanchieren»

Nach dem mauen Abschneiden in Portugal kann es für Maverick Viñales in Jerez nur besser werden. Zunächst ging es aber noch einmal um die Deaktivierung seines Twitter-Accounts. Dies hatte zuletzt für Aufregung gesorgt.

Von der Social-Media-Plattform Twitter ist Maverick Viñales verschwunden. Die Deaktivierung seines Kanals sorgte für Aufregung, denn zuvor waren nach dem schlechten Abschneiden beim Portugal-GP Gerüchte über den Spanier in die Welt gesetzt worden.

Der Yamaha-Pilot spielte die Angelegenheit nun herunter: «Ich habe diese App nicht so oft genutzt und deswegen habe ich mich dazu entschieden, sie zu löschen. Ich bin lieber auf Instagram und TikTok unterwegs, denn Twitter war seriöser und ich hatte nicht die Zeit, meinen Kanal durchgehend zu bestücken.» Die Fan-Kritik erwähnte er in keiner Silbe.

Natürlich ging es im Anschluss aber auch noch um das anstehende Rennwochenende in Jerez. Nach dem Auftaktsieg in Katar erlebte Viñales beim zweiten Rennen in Doha und an der Algarve zwei ernüchternde Auftritte. Nun will er zurückschlagen: «Ich möchte die Frustration in Vergessenheit geraten lassen und mich revanchieren.»

Es gibt durchaus positive Anhaltspunkte, findet der 26-Jährige: «Ich mag diese Strecke und ich habe mich nach dem Rennen in Portugal schnell damit beschäftigt, wie wir in Jerez besser sein können. Im Vorjahr haben wir den falschen Vorderreifen genutzt und im zweiten Rennen war ich hinter Valentino festgehangen. Es ist nicht so einfach, ihn zu überholen und deswegen habe ich Zeit verloren. Aber wir sind immer noch auf einem guten Level.»

Trotz des Auftritts in Portugal glaubt Viñales an eine Steigerung: «Es war eine Schande, dass meine Zeiten in Portimao in der Qualifikation gestrichen wurden. Ich habe zu sehr gepusht und deswegen meine Runden verloren. Ich muss auch hier an die Grenzen gehen, aber innerhalb der Track Limits bleiben und werde versuchen, am Samstag in die erste Reihe zu kommen. Das ist das erste Hauptziel. Viele Fahrer werden schnell sein und es steht ein langes Rennen bevor, aber ich bin motiviert.»

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.



Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.