Jerez-GP: Drama für Quartararo, Miller triumphiert

Innerhalb weniger Runden wurde Fabio Quartararo (Yamaha) im Jerez-GP vom ersten auf den 13. Platz durchgereicht. Jack Miller (Ducati) gewann sein erstes MotoGP-Rennen im Trockenen, Pecco Bagnaia ist WM-Leader!

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo brauste in Jerez nicht nur auf Pole-Position, sondern führte den «Gran Premio Red Bull de Espana» auch bis zur 16. von 25. Runden überlegen an. Mit abbauendem Vorderreifen war der Franzose anschließend chancenlos und fiel bis auf den 13. Platz zurück. Statt die Führung in der Weltmeisterschaft auszubauen, büßte er sie ein!

Ducati-Werksfahrer Jack Miller gewann erstmals ein MotoGP-Rennen auf trockener Strecke sowie einer Ducati, der Australier triumphierte 1,912 sec vor Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia und Franco Morbidelli (Petronas Yamaha).



Zum ersten Mal seit 15 Jahren (Loris Capirossi) sahen wir in Jerez wieder einen Ducati-Sieg. Bagnaia hat mit den 20 Punkten aus Andalusien auf 66 aufgestockt und damit die WM-Führung übernommen. Der Italiener liegt jetzt zwei Punkte vor Quartararo, 16 vor Vinales und 17 vor Titelverteidiger Joan Mir.

LCR-Pilot Takaaki Nakagami brachte die beste Honda auf Platz 4 ins Ziel, Weltmeister Mir aus dem Suzuki-Werksteam agierte das ganze Rennen unscheinbar und wurde Fünfter.



Aleix Espargaro kam mit der Aprilia auf den tadellosen 6. Platz, zeitweise lag der Spanier auf Rang 4!



Die Formschwäche von KTM hält an. Nach dem ersten Sturz von Brad Binder auf Platz 10 liegend, der Südafrikaner crashte zweimal, war es Miguel Oliveira, der die beste RC16 auf Platz 11 ins Ziel brachte.

Rückkehrer Marc Marquez (Repsol Honda) schaffte es nach dem schlechtesten MotoGP-Qualifying in seiner Karriere (14.) und zwei Stürzen während des Wochenendes auf den beachtlichen neunten Platz.



Honda-Test und Ersatzfahrer Stefan Bradl qualifizierte sich bei seinem Wildcard-Einsatz für Startplatz 11 und wurde im Rennen 12.

Superstar Valentino Rossi hatte von Startplatz 17 eine schwierige Aufgabe, der Italiener kam nur wegen mehrerer Stürze vor ihm auch als 17. ins Ziel. Erschütternd: Seit Misano 2 am 20. September 2020 schaffte es der 42-Jährige in zwölf Rennen nur dreimal in die Punkte und kam nie über Platz 12 hinaus. Zum letzten Mal auf dem Podium sahen wir Rossi im zweiten Jerez-Rennen zu Beginn der Saison 2020 am 26. Juli, als er hinter seinen Yamaha-Kollegen Quartararo und Maverick Vinales Dritter wurde.

So lief das Rennen:

Start: Jack Miller biegt mit der hervorragenden Ducati-Start-Device als Führender vor Franco Morbidelli in die erste Kurve ein, Polesetter Fabio Quartararo fällt noch hinter Pecco Bagnaia auf Platz 4 zurück.



1. Runde: Nach der ersten Runde liegt Miller vor Morbidelli, Bagnaia, Quartararo, Aleix Espargaro, Joan Mir, Takaaki Nakagami, Alex Rins, Maverick Vinales und Brad Binder in den Top-10. Stefan Bradl ist auf Platz 13 zurückgefallen, Marc Marquez ist 14. und Valentino Rossi 18. Alex Marquez gestürzt.



2. Runde: Binder stürzt, kann aber weiterfahren.



3. Runde: Miller ist weiterhin vor Morbidelli. Quartararo überholt Bagnaia und wenig später auch Morbidelli. Alex Rins stürzt, kann aber ebenfalls weiterfahren. Bradl ist 11., Marc Marquez 12. und Rossi 17.



4. Runde: Quartararo überholt auch Miller und kann sich an der Spitze sofort einige Zehntelsekunden absetzen.



5. Runde: Quartararo liegt eine halbe Sekunde vor Miller, in den Top-10 folgen Morbidelli, Aleix Espargaro, Bagnaia, Nakagami, Mir, Vinales, Johann Zarco und Pol Espargaro.



7. Runde: Bradl fällt hinter Marc Marquez und Enea Bastianini auf Platz 13 zurück, nachdem er zuvor an den Top-10 gekratzt hatte.



9. Runde: Quartararo hat seinen Vorsprung auf eine Sekunde ausgebaut und fährt eine sehr schnelle Runde nach der anderen. Aleix Espargaro hat mit seiner Aprilia auf der Geraden keine Chance gegen die Ducati von Bagnaia und verliert Platz 4.



10. Runde: Bastianini stürzt in Kurve 2, auch er kann weiterfahren. Bradl rückt damit auf Platz 12.



13. Runde: Binder stürzt zum zweiten Mal in diesem Rennen und scheidet aus.



14. Runde: Quartararo liegt 1,5 sec vor Miller und 2,7 vor Morbidelli. Es folgen Bagnaia, Aleix Espargaro, Nakagami, Mir, Vinales, Zarco und Marc Marquez. Bradl ist 12.



15. Runde: Quartararo hat Probleme und büßt seinen gesamten Vorsprung auf Miller innerhalb einer Runde ein.



16. Runde: Miller überholt Quartararo eingangs der 16. Runde, der Franzose kämpft mit stumpfen Waffen und verliert gleich eine Sekunde. Vermutlich hat er den Vorderreifen von Michelin überhitzt.



18. Runde: Quartararo ist auch für Bagnaia leichte Beute und fällt auf Platz 3 zurück, wenig später wird er von Morbidelli geschnappt.



19. Runde: Nakagami, Mir und Aleix Espargaro haben zu Quartararo aufgeschlossen und überholen ihn der Reihe nach.



20. Runde: Auch Vinales, Zarco und Marc Marquez gehen an Quartararo vorbei.



21. Runde: Miller führt vor Bagnaia, Morbidelli, Nakagami, Mir, Aleix Espargaro, Vinales, Zarco, Marc Marquez, Quartararo, Pol Espargaro, Bradl und Oliveira.



Letzte Runde: Miller siegt vor Bagnaia und Morbidelli.

Ergebnisse MotoGP Jerez/E:

1. Jack Miller, Ducati

2. Pecco Bagnaia, Ducati

3. Franco Morbidelli, Yamaha

4. Takaaki Nakagami, Honda

5. Joan Mir, Suzuki

6. Aleix Espargaro, Aprilia

7. Maverick Vinales, Yamaha

8. Johann Zarco, Ducati

9. Marc Marquez, Honda

10. Pol Espargaro, Honda

11. Miguel Oliveira, KTM

12. Stefan Bradl, Honda

13. Fabio Quartararo, Yamaha

14. Danilo Petrucci, KTM

15. Iker Lecuona, KTM

16. Luca Marini, Ducati

17. Valentino Rossi, Yamaha

18. Tito Rabat, Ducati

19. Lorenzo Savadori, Aprilia

20. Alex Rins, Suzuki

– Brad Binder, KTM

– Enea Bastianini, Ducati

– Alex Marquez, Honda

WM-Stand nach 4 Rennen: 1. Bagnaia, 66 Punkte. 2. Quartararo 64. 3. Vinales 50. 4. Mir 49. 5. Zarco 48. 6. Miller 39. 7. Aleix Espargaro 35. 8. Morbidelli 33. 9. Rins 23. 10. Binder 21. 11. Nakagami 19. 12. Bastianini 18. Martin 17. 14. Pol Espargaro 17. 15. Marc Marquez 16. 16. Bradl 11. 17. Oliveira 9. 18. Alex Marquez 8. 19. Petrucci 5. 20. Marini 4. 21. Rossi 4. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 2.