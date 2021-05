Pol Espargaró (Honda) enttäuscht: «Es tut so weh»

Wortwörtlich hat Pol Espargaró eine bessere Startposition beim Frankreich-GP am Samstag in den Sand gesetzt. Der Honda-Fahrer glaubt, dass er sogar das Zeug dazu hatte, die Pole einzufahren. Nun startet er von P8.

Pol Espargaró ist sich sicher. In der Qualifikation des Frankreich-GP in Le Mans habe er das Zeug dazu gehabt, seine erste Pole-Position für Honda in der MotoGP-Klasse einzufahren. Am Ende scheiterte er mit seinen Ambitionen, weil er auf einer starken Runde in Kurve 6 stürzte und am Ende Achter wurde.

Niedergeschlagen sagte der Spanier: «Ich bin so enttäuscht von mir selbst. Ich wollte die Pole einfahren oder zumindest unter die besten 3 kommen. Ich war auf meiner letzten Runde schneller als Fabio und Jack. Sie stehen in der ersten Reihe und ich komme von Platz 8. Das tut so weh, denn ich hatte das Gefühl, dass ich es schaffen kann.»

In Jerez hatte er dieses Gefühl zuletzt nicht. Umso ärgerlicher ist es, dass er seine Hoffnungen wortwörtlich in den Sand setzte. «In Jerez wusste ich, dass ich nur geringe Chancen haben würde, ein gutes Resultat zu erreichen. Hier war die Chance viel größer. Ich war gut unterwegs und habe dann aber noch einmal Gas rausgenommen. Ich habe zu sehr runtergebremst. Es war mein Fehler, denn die Reifen haben abgekühlt und in Kurve 6 habe ich die Kontrolle verloren. Ich bin nur der drittbeste Honda-Fahrer und starte als Achter, das killt mich», wählt Espargaró martialische Worte.

Noch steht aber das Rennen und die Entscheidung bevor. Der Honda-Fahrer hofft auf einen Lauf im Trockenen und sagt: «Unsere Pace ist gut. Wir gehören zu den besten Herstellern im Feld. Letztendlich sind die Bedingungen aber für alle Piloten gleich. In der Vergangenheit war ich hier häufig erfolgreich, habe gewonnen und stand auf dem Podest. Ich fühle mich auf der Strecke und dem Motorrad wohl.»

Hilfreich ist es auch, dass alle Honda-Fahrer positive Akzente setzen konnten. «Man sieht, dass das Motorrad funktioniert. Wir hatten bisher keinen guten Start, aber wir wollen die bisher gezeigte Leistung an diesem Wochenende auch in den kommenden Wochen wiederholen.» Der Fokus liegt aber erst einmal auf einem guten Abschneiden am Sonntag.

Ergebnis MotoGP-Q2, Samstag, 15. Mai, Le Mans

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:32,600 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, +0,081 sec

3. Jack Miller, Ducati, +0,104

4. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,166

5. Johann Zarco, Ducati, +0,277

6. Marc Márquez, Honda, 0,437

7. Takaaki Nakagami, Honda, +0,520

8. Pol Espargaró, Honda, +0,550

9. Valentino Rossi, Yamaha, +0,791

10. Miguel Oliveira, KTM, +1,267

11. Lorenzo Savadori, Aprilia, +1,658

12. Luca Marini, Ducati, +1,665

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 1, Le Mans:

1. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:42,550 min

2. Luca Marini, Ducati, +0,802 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,868

4. Joan Mir, Suzuki, +0,872

5. Alex Rins, Suzuki, +0,973

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,980

7. Danilo Petrucci, KTM, +1,307

8. Iker Lecuona, KTM, +1,774

9. Alex Márquez, Honda, +2,596

10. Tito Rabat, Ducati, +3,040

11. Brad Binder, KTM, +3,361

12. Enea Bastianini, Ducati, +3,573