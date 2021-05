Was sich Quartararo und Viñales für Mugello vornehmen

Nach dem Ausflug in die Glanz- und Glamour-Welt der Formel 1 in Monaco geht es für Fabio Quartararo wieder ans Eingemachte. Der WM-Spitzenreiter und Yamaha-Teamkollege Maverick Viñales sind in Mugello gefordert.

Nach einem Ausflug zur Formel 1 nach Monte Carlo greit WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo in Mugello wieder ein. Beim sechsten WM-Lauf möchte der Franzose in Diensten des Yamaha Werksteams den ersten Platz behaupten. Doch Mugello gilt als Ducati-Strecke. Die Sieger der vergangenen drei Ausgaben saßen allesamt auf Maschinen des Herstellers aus Borgo Panigale.

Quartararo möchte das ändern und sagt vor dem Wochenende: «Es wird ein bisschen etwas Besonderes, denn wir waren lange nicht hier. Wir haben in Le Mans ein gutes Wochenende hinlegen können und ich denke, dass wir auch an diesem Wochenende unser Potenzial abrufen können.» Bislang stand er in der Toskana noch nicht auf dem Podest.

Teamkollege Maverick Viñales kämpft dagegen weiter mit seiner Form. Allerdings reist er als frischgebackener Papa an. Tochter Nina kam am Montag zur Welt. Von der Geburt angetrieben, sagt der Spanier: «Ich mag Mugello sehr. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken im Kalender. Ich fahre dort normalerweise sehr schnell. Es ist eine Strecke, die von allem ein bisschen etwas hat.»

Yamaha-Team Direktor Massimo Meregalli mahnt aber zur Vorsicht und erklärt: «Obwohl es immer noch ein ganz besonderes Ereignis ist, werden wir die Fans vermissen, die die Atmosphäre beim Italien-GP so einzigartig machen. Unabhängig von den ungewohnt ruhigen Pisten gehen wir aber mit dem festen Vorsatz in dieses Wochenende, den Fans am Fernseher eine gute Show zu bieten. Realistisch betrachtet erwarten wir immer ein hart umkämpftes Rennen. Wir wissen, dass das Niveau aller Fahrer und Teams hoch sein wird. Wir planen aber, bestimmte Streckenabschnitte, die unserem Motorrad am besten liegen, auszunutzen. Wir wollen um das Podium kämpfen.»

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.