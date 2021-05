Johann Zarco: Instruktor auf dem Red Bull-Ring

Frankreichs MotoGP-Ass Johann Zarco wird im Rahmen eines «Go with your Pro»-Events für Jedermann auf dem Red Bull-Ring im steirischen Spielberg im Sommer bei einem besonderen Gastspiel als Lehrmeister auftreten.

Motorrad-Rennfans und Hobby-Fahrer dürfen sich in der Steiermark nicht nur auf das MotoGP-Doppel im August auf dem Red Bull-Ring freuen. Im Sommer kommt nämlich Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco (30) auch privat nach Spielberg. Der Franzose lädt dort im Rahmen eines «Go with your Pro»-Tages zur exklusiven Trainingssession ein.

Der ursprünglich dafür geplante Termine am 15. Juni musste gestrichen werden, da zu diesem Zeitpunkt bereits die Vorbereitungen für das erste von nun zwei Formel-1-Wochenenden in vollem Gange sind. «Wir suchen jetzt gemeinsam mit Johann Zarco einen neuen Termin, der für beide Seiten passt», erklärt Manuel Resch gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die Teilnehmer fahren mit KTM Super Duke-Bikes oder ihren eigenen Motorrädern. Es kann aber auch ein Upgrade auf ein KTM-Moto2-Bike vorgenommen werden.»

Die Teilnahme ist für Jedermann möglich, der über einen Führerschein der Kategorie A verfügt. Das Event läuft über einen Tag, die Kosten belaufen sich auf etwa 800 Euro. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Projekt Spielberg, die Teilnehmerzahl ist limitiert. Der zweifache Moto2-Weltmeister gibt Einblicke in den Motorrad-Zirkus und übt mit den Teilnehmern persönlich wichtige Grundlagen für Motorradfahrer.

Teilnehmer der VIP-Trainingssession profitieren von einer umfassenden Performancesteigerung auf ihrem eigenen Bike oder auf Wunsch auf einem gestellten Motorrad der «Red Bull-Ring Riding Experience». Themen wie Kurventechnik, Bremsen, Blicktechnik, Einlenken, Beschleunigen sowie die richtige Selbsteinschätzung und Bewertung der Situationen auf der Rennstrecke werden erst in der Theorie und anschließend auf der Strecke in der Praxis geübt.

Zur Erinnerung: Zarco war auch schon als VIP-Lehrmeister für Ski-Ikone Marcel Hirscher (32) im Einsatz. Der Salzburger fuhr damals die Moto2- und später auch eine MotoGP-KTM. Übrigens: Auf dem Red Bull-Ring werden auch Trainingstage mit Vierrad-Assen wie David Coulthard angeboten.

Weitere Informationen zu Terminen, Details und Preisen gibt es ab der Terminfestsetzung unter: fahrerlebnisse@projekt-spielberg.com.